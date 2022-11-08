類鼻疽｜歐家榮：本周五列為法定呈報傳染病　助當局研判疫情走勢

今年錄得的類鼻疽個案創新高，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（8日）出席深水埗區議會時表示，當局會在本周五（11日）刊憲，把類鼻疽列為法定需要呈報的傳染病，相信此會有助當局研判疫情走勢。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（8日）出席深水埗區議會時表示，當局會在周五（11日）刊憲，把類鼻疽列為法定需要呈報的傳染病 。（資料圖片／盧翊銘攝）

今年暫錄得34宗類鼻疽 20人住深水埗區

本港今年一共錄得34宗類鼻疽個案，其中20人為深水埗區居民。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今出席深水埗區議會時表示，當局會在周五（11日）刊憲，把類鼻疽列為法定需要呈報的傳染病，相信會有助當局研判疫情走勢。

區議員何坤洲反映有地盤工欲驗抗體不果 歐家榮：無病徵不需測試

在今日深水埗區議會上，區議員何坤洲向當局查詢有關白田邨重建地盤最新情況，並透露收到工程公司求助，指有20名員工曾在相關地盤工作，擔心會受感染，但曾向公營及私家醫生查詢，惟獲回覆指未能驗抗體。歐家榮回應指，抗體測試無法分辨是急性感染或是過往感染，故無病徵的人不需要做抗體測試，而私家醫院有能力把病人樣本以細菌培植的方式做檢測。他又強調，如果出現病徵，一定要盡快求診，接受檢測。

▼11月3日 衞生防護中心匯報深水埗區類鼻疽感染個案最新調查進展▼



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衞生署衞生防護中心早前表示，就早前於深水埗區出現的類鼻疽感染個案，最新流行病學調查結果顯示，四個於該區配水庫上的草地所採集的泥土樣本與病人帶有的細菌基因高度相似，惟現時所有水樣本（包括從相關配水庫及病人的居住大廈收集的樣本）檢測結果全部為陰性，因此個案的感染源頭及相關傳播途徑仍有待進一步調查。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

