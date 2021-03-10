14周產假｜勞工處擬增設首席勞工事務主任推行　年開支料達271萬

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-10 16:28

政府去年刊憲，按《2020年僱傭(修訂)條例草案》，將法定產假由10周增加至14周。根據勞福局最新的文件，勞工處擬開設一個首席勞工事務主任編外職位，為期3年，以推行法定產假新措施，料每年平均員工開支總額約271萬，已在2021-22年度預算草案內預留所需款項。

勞工處今日（10日）向立法會人力事務委員會提交文件，建議開設一個新職位，薪金為首長級薪級第1點，即介乎150,950元至165,200元。若按薪級中點估算，年薪開支約192萬，每年平均員工開支總額 ，包括薪金和員工附帶福利開支，則約為271萬元。

根據文件，發還產假薪酬科員工總數約44 名，包括建議開設的首席勞工事務主任職位、30 個已獲批准的公務員職位，以及擬聘用13名合約員工。

政府去年刊憲，按《2020年僱傭(修訂)條例草案》，將法定產假由10周增加至14周。（資料圖片）

處方解釋，目前只有3個常額首席勞工事務主任職位，分別負責監督法定最低工資制度及職工會事務、勞資關係，以及推展取消「對沖」工作，無法再兼顧擬設的首席勞工事務主任職位須承擔的繁重工作。

處方表示，新開設的職位主要有數項工作，包括領導新設的發還產假薪酬科，以有效實施新產假制度及發還計劃，並要監督發還款項機制，以確保運作暢順。除外，新職位亦需協 助擬定及執行取消強積金對沖政策。