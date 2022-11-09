泛民47人初選｜17名不認罪被告明年1月30日開審　料審訊90天

泛民47名人士在2020年涉參與初選，被指違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，黃碧雲、梁國雄及陳志全等17名被告否認控罪，這宗原屬高等法院的案件，今(9日)借用西九龍法庭作管理聆訊，高院法官陳慶偉稱，案件已排期於明年1月30日開審，料審訊90天。



17名不認罪的被告包括：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、 何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

17名不認罪的被告。(詳看下圖)

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控方將播放46小時片段

不認罪被告的管理聆訊昨已展開，庭上透露，控方料會傳召約 46名證人，另會播放100 條片段，全長約46小時，內容包括初選選舉論壇、被告競選宣傳片等；辯方方面，林卓廷、陳志全、何啟明及施德來等4被告打算親自作供，另5名人包括：彭卓棋、何啟明、施德來、陳志全及余慧明，打算各傳召1至3名證人。控方案情估計需時 55 日，辯方案情則需 36 日，整個審期約 90 日。法庭會在明年1月17日作預審。

13名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

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部份認罪被告欲盡快判刑

餘下30名被告早前已表示會認罪，包括：戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、伍健偉及呂智恆。 這30名被告在過去數月已分批在高院進行指示聆訊，大部份均表示希望能盡快及在開審前作求情及判刑。

30名表示會認罪的被告。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022