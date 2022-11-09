投訴警方後要接受紀律聆訊　檢控主任指存偏頗　政府反駁稱無理據

檢控主任在反修例事件期間，涉曾向時任律政司司長鄭若驊等投訴警方說謊，事後被指行為失當要接受紀律聆訊。惟他指聆訊中負責檢控角色的大律師，與曾提供法律意見的大律師，均來自同一律師樓，認為這安排或會令人覺得偏頗，他在聆訊時反對卻未獲受理。檢控主任遂就此事提出司法覆核，案件今(9日)在高等法院聆訊，代表政府的律師卻指檢控主任的申請毫無勝訴，又指其理據令人混淆，法官高浩文稱會於本周五下裁決。



申請人黃華芬，他是律政司高級二等檢控主任，答辯人公務員事務局局長。

檢控主任黃華芬認為紀律聆訊存在偏頗，向高等法院申請司法覆核。(凌子淇攝)

黃認為委員會的決定不合理

黃在申請書指，他於2022年1月24日起接受紀律研訊，代表公務員事務局的大律師何子青，在聆訊中擔任檢控角色；為研訊委員會提供法律意見的大律師關有禮，與何屬同一律師樓。黃在今年8月23日的研訊時指出，關、何二人在同一律師樓工作，認為這安排會令人覺得偏頗，但研訊委員會主席不同意，並下令聆訊繼續。黃認為主席之決定不合理，從而提出司法覆核。黃華芬今無律師代表，他在庭上重申，要求法庭推翻委員會主席的決定。

兩律師不會就聆訊作決定

代表局長的大律師呂世傑則稱，黃所提的3項理據令人混淆之處，認為黃並無勝算機會，又指何及關均不是委員會的成員，不會就黃的聆訊做決定，即使二人同屬一律師行並存在偏頗，委員會也可選擇不理會他們的意見，再者，黃亦沒要求挑戰委員會委任關負責提供意見的決定。

同樣安排屬行內慣常做法

此外，黃在聆訊時曾問何及關在律師樓工作多久，但委員會認為不重要拒讓他發問，呂認為委員會沒有責任協助黃提出爭議。呂又指，根據紀錄，黃在聆訊上爭議關、何二人是否有利益衝突，而非他現稱的存在「偏頗」，委員會認為其提問沒相關性才拒讓他發問。呂續指，像關及何這樣的安排，在行內屬慣常做法，大律師守則亦可見，故這做法並不會構成偏頗。

案件編號：HCAL890/2022