白居二2022｜11.10發批准信及確認書　6周內可申領購買資格證明書

房屋委員會今日（9日）表示，在6月13日為「白表居屋第二市場計劃2022」攪珠後，已完成申請者的詳細資格審核，並將於明日（10日），向4,500名成功申請者發出批准信及確認書。

批准信持有人可於發信日期6周內，向房委會或房協分別遞交確認書，以申領購買資格證明書，每張證明書收費為840元。當局提醒，購買資格證明書有效期僅12個月，逾期後不可延期。



白居二的攪珠結果，圖為所有中籤號碼的排序。（房委會直播截圖）

查詢白居二2022成功獲得配額名單

房委會表示，明日將會向4,050個家庭申請者，以及450個一人申請者，發出一封批准信及兩封確認書。兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及房協住宅發售計劃第二市場的單位。

批准信持有人可在批准信發出日期起計6個星期內，向上述兩個機構分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。每張購買資格證明書的收費為840元。

白居二申請者可於6周內申領購買資格證明書。（資料圖片）

購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後不會獲得延期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日仍須符合「白居二2022」的申請資格。