牛津大學畢業港青加入中電大灣區就業計劃：英語好助企業對外溝通

香港青年譚天樂去年畢業於牛津大學機械工程專業，意圖進入可再生能源行業發展，無奈香港行業前景不明朗。他發現中華電力參與大灣區青年就業計劃提供職位，便決定加入。

譚天樂今日（9日）分享道，在內地獲得寶貴發展機會，對職業道路極有幫助；還認為港青優勢之一在於英語能力好，可助內地企業對外溝通。



欲從事再生能源行業 惜港缺相關機會

勞工處今日（9日）舉辦「大灣區青年就業計劃」嘉許禮暨分享會，30多間企業獲頒「積極參與企業」嘉許奬，表揚他們對計劃的支持。

譚天樂今日透過視像分享感受，他已在中電工作逾一年，主要負責廣州蓄能水電廠負責日常營運和維修項目。他表示，從牛津大學畢業後便看好可再生能源行業前景，但香港缺少相關機會。

譚天樂指出，在中電獲得寶貴難得的發展機會，也可接觸其他可再生能源的項目，相信對將來事業發展有幫助；還指港青優勢在於英語能力好，可助企業對外溝通。他在內地逐漸熟悉工作環境及生活文化，並坐火車遊歷不同城市。

中電企業代表表示，企業針對參與計劃的港青配備一對一導師，幫助工作提升與融入生活。

香港青年譚天樂去年畢業於牛津大學機械工程專業，為找再生能源行業發展，加入大灣區青年就業計劃，就職於中華電力。（劉夢婷攝）

李家超：計劃下逾千名港青入職

特首李家超當日出席活動致辭表示，計劃於去年首次推出，吸引了400多間不同行業的企業提供職位空缺，個別企業更提供逾100個職位，在計劃之下入職的青年已經超過1,000人。他在10月初公布首份《施政報告》中提到將恆常化推行「大灣區青年就業計劃」，今日指明年初會公佈恆常化細節。

李家超表示，​中共中央總書記習近平在二十大的報告中，明確指出國家將繼續推進大灣區建設，支持香港更好融入國家發展大局，「大灣區青年就業計劃」是政府鼓勵青年融入國家發展的重要措施。

「大灣區青年就業計劃」去年1月首次推出，接受2019年至2021年度獲頒學士或以上學位的香港青年參加。參與計劃的企業須以不低於月薪18,000港元聘請畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府按企業聘用的畢業生人數，向企業發放每人每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。計劃推行後反應正面，獲得400多間機構提供近3 500個職位空缺，逾1 000畢業生入職。