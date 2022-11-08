疫情｜三名8至12歲兒童染新Omicron亞型病毒　輸入個案回落

本港今日（8日）新增4,649宗確診個案，再次回落至4,000宗水平，輸入個案亦有所回落，由昨日的500多宗下降至不達400宗，佔整體個案8.58%。



另外，今日本地再發現多7宗變異病毒株Omicron亞型個案，分別為2宗XBB、2宗XBD及3宗BQ.1.1，當中三宗為三名8至12歲兒童。



過去7日Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系樣本約89.9%（七天移動平均比例），近月來首次跌破90%。



今日疫情概覽：



-增4,649宗確診。

-輸入個案399宗，佔同日確診個案回落至8.58%；相比同日12,767名機場入境人數，比率則為3.13%。

-新增4人死亡，7日平均死亡率跌至0.2%，累計死亡人數為10479宗。

-本地個案中累計發現13宗XBB、11宗XBD、1宗BA.2.75.2及22宗BQ.1.1亞系個案。

-累計留院病人1,947，199名為新增確診昏，新增6人危殆，10人嚴重。



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新增4649宗確診 輸入佔8.58%

新冠肺炎疫情反覆，本港今新增4,649宗確診，較昨日個案下降逾10.5%，當中4,250宗為本地個案，輸入個案為達399宗，由昨日的500多宗的高峰回落近30%，佔整體個案8.58%。

新增的399宗輸入個案中，243宗涉及機場檢測樣本、95宗涉及第一至三日樣本，餘下61宗涉及第四至七日樣本。昨日入境人數為12,767人，佔確診比率為3.13%，再創放寬至「0+3」後的新低。另外，七日平均確診下降至436人，七日平均比率為3.70%。

BA.4／BA.5亞系個案首跌破90%水平

衞生署公共衞生化驗服務處於10月30日至11月5日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約89.9%（七天移動平均比例），BA.4／BA.5亞系個案近月來首次跌破90%。

變種病毒株方面，截至今日零時零分，本港的輸入個案中再新增4宗XBB個案，本港的輸入個案中累計發現212宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案。

本地新增7宗Omicron亞型個案

至於本地個案方面，香港再新增7宗變異病毒株Omicron亞型個案，分別2宗為XBB個案、2宗XBD個案及3宗BQ.1.1個案，2宗XBB個案分別為12歲及38歲，12歲男童，居住於東區，已接種三劑疫苗，而38歲女子則沒有接種疫苗；2宗XBD個案分別為10歲及30歲，均為男子，分別居住於九龍城區及元朗區，一人接種三劑疫苗，一人接種兩劑疫苗；另外3宗BQ.1.1個案為8歲至40歲，分別為1男2女，居於九龍城區及東區，兩人已接種三劑疫苗，一人接種四劑疫苗。本港個案中累計發現13宗XBB、11宗XBD、1宗BA.2.75.2及22宗BQ.1.1亞系個案。

另外，今日新增4人死亡，七日平均死亡人數回落至9.9人，為11月2日後首次回落至單位數，七日平均死亡率則達0.200%。

學校方面，呈報個案有878宗，分別為750名學生及128名教職員，另外有18間學校各有一班停課，而聖保羅書院有兩個班別停課。

至於院舍方面，有16間院舍有陽性個案，分別為14間安老院舍及2間殘疾人士院舍，共有21名院友確診，另有93名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 香港聖公會李嘉誠護理安老院

2. 救世軍隆亨長者之家

3.東華三院戴東培護理安老院

4. 順景護理中心

5. 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

6.樂家護老院

7.善頤（福群）護老院

8. 輝濤中西結合安老院

9. 救世軍海泰長者之家

10. 湛山寺寶德護理安老院

11. 慶楠護老院（威尼斯）

12. 東華三院何玉清翠柳頤庭

13. 荃威安老院有限公司

14. 博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 基督教懷智服務處安定中心及宿舍

2. 明芯扶智之家（復康宿舍）



醫管局公佈，截至今日（8日）凌晨零時零分，共有1,947名確診病人留醫治療，當中有199名新增確診病人，留醫的病人中，169名病人正接受氧氣治療，另有九名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報六名危殆病人及10名嚴重病人，現時合共有34名危殆及55名嚴重病人，當中九名危殆病人正接受深切治療。另外，215名病人康復，當中179名病人出院。

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