童樂居爆發上呼吸道感染　23名兒童發燒、流鼻水、咳嗽　情況穩定

童樂居爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心公布，今（9日）調查旺角童樂居爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



個案涉及23名兒童，包括14男9女，年齡介乎5個月大至3歲。他們自11月1日起先後出現發燒、流鼻水和咳嗽。全部受影響兒童已經由到診醫生診治，全部病人情況穩定。



香港保護兒童會童樂居爆發上呼吸道感染。（資料圖片／香港保護兒童會Facebook）

衞生防護中心公布，今（9日）調查香港保護兒童會旺角童樂居爆發的上呼吸道感染個案，個案涉及23名兒童，包括14男9女，年齡介乎5個月大至3歲。

他們自11月1日起先後出現發燒、流鼻水和咳嗽，全部受影響兒童已經由到診醫生診治，新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性，當中4人須入院以及呼吸道樣本經化驗確診帶有腸病毒／鼻病毒。現時全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員昨日（8日）和今日視察該幼兒中心，並提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該幼兒中心進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病兒童與其他兒童適當分隔等。該中心正接受醫學監察。

香港保護兒童會回應指，受影響嬰幼兒全部已無大礙，強調童樂居每星期有三日會有醫生到診，亦有五名註冊或登記護士輪流當值，監察留宿嬰幼兒健康情況，而所有共用地方及玩具會定時消毒，員工及嬰幼兒亦有戴上口罩。保護兒童會又指，在獲得家長同意的嬰幼兒，於9月已接種首劑流感疫苗。