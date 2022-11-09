831事件案　事主Y與黑衣人理論遭鐵通壓頸　盤問下Y認有推人亮刀

三男涉嫌在2019年8月31日在港鐵太子站內衝突，被控暴動等7罪案續審，另一事主Y今午（9日）開始作供，他稱當日因有黑衣人阻車門關上，他與黑衣人理論遭掌摑，並被人以鐵通壓頸至感窒息，後來列車開出，但爭執繼續，列車駛至太子站時，有黑衣人出車廂慫恿Y及其他乘客「隻揪」，但無人理會。辯方卻指，Y在爭執期間不但曾推一名在車內的女記者，更亮出鎅刀，指Y行為具挑釁性，導致衝突升級，Y稱他拿鎅刀出來只為檢查刀鋒。



黑衣人阻礙車門欲理論變爭執

事主Y供稱，他當日乘地鐵駛經旺角時，見到逾十名戴口罩的黑衣人衝入列車，並阻礙車門關上，他便與黑衣人理論，對方卻以粗言穢語回應，幾名黑衣人更突然衝前，用鐵通壓向Y的頸部，坐在座位上的Y隨即向後靠，對方則繼續將鐵通向壓他。Y稱自覺呼吸困難並掙扎，形容對方：「都好大力吓，幾乎窒息咁濟。」之後有乘客上前協助，加上Y不斷掙扎，黑衣人終罷手。

事主Y指太子站衝突由黑衣人阻門關閉的爭執引起。(詳看下圖)

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慫恿乘客隻揪無人理向車廂擲物

列車總關門並行駛，Y繼續與黑衣人理論，一個手戴黃手套的黑衣人突上前摑Y左臉一下。之後列車駛入太子站，黑衣人即站出門口，慫恿Y等乘客出去「隻揪」。Y沒有回應，黑衣人見狀將雜物、膠樽等掟向車內乘客，依然沒有乘客打算離開車廂。

有人持滅火器向車廂內噴射

黑衣人即衝入車廂以拳頭、雨傘追打Y，Y用雙手阻擋，並走避到車頭位置，此時另一名戴黃手套的人持滅火器向車廂內噴。在煙霧散去後，黑衣人已失去蹤影，Y隨後回家。他在事件中沒有受傷，故未有求醫。

辯方追問下Y承認曾推女子

辯方指出當時有黑衣人指Y打記者，Y稱聽不到。他反覆觀看相關片段後稱，不清楚推開女記者是否他的手。辯方指列車到達太子站後，黑衣人已離開車廂，Y第二度推開手持錄影機的女記者。Y終認有推，但稱他質疑該女子的記者身份，但他同意女子有穿反光背心。

否認推記者時亮刀

辯方續指，Y第二次推女記者發生前，曾拿出鎅刀，Y承認有攞過，辯方再指，之後便有黑衣人大叫：「佢哋打記者，仲出刀！」Y反駁說：「錯！我推記者嗰陣無出刀。」之後又改口稱當時沒推女記者，並說：「最多手掂到佢，佢就覺得係推！」Y自言只是「用手揚佢出去」。辯方隨即在庭上播放當時的片段，Y看罷再改口：「推啊推啊！」

辯方指Y的行為亦具挑釁性

辯方之後總結指，Y推開女記者及拎出鎅刀的行為具挑釁性，明顯會導致與黑衣人的衝突升級，又指雙方的衝突是因Y推女記者而起。Y對上述說法一概否認，但同意黑衣人未有與其他車廂內乘客發生衝突。

Y解釋只是檢查刀鋒

Y之後在控方詢問下解釋指，涉案鎅刀是其工作工具，他上車後想起忘記將鎅刀留在公司，因擔心刀片推出，才特意從背囊中拿出檢查。怎料黑衣人突衝入車廂，並搶去其鎅刀並扔在地上。Y又指，他認為被推的女子並非記者，而是黑衣人的同黨，因她只向車內拍攝，真正的記者應兩邊都作記錄。

案件編號：DCCC 737/2020