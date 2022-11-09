年宵花市｜運費上漲花場料內地年花貴三成　花農冀逆境同行不加價

距離農曆新年尚餘兩個多月，不少花農早已為花市準備就緒。有售賣年花、年桔的商戶已陸續收到商場客的訂單，但坦言受疫情影響，從內地入貨須用貨櫃裝載，亦靠內地司機做「駁腳」運送花卉，變相成本大增，預告年花售價將貴三成。

但是，有本地花農則指，希望與港人共度「疫情、逆境、逆市」，盡量不加價。



↓↓今年初取消年宵花市後 不少市民轉到旺角花墟購買年花↓↓



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售賣年花、年桔的頌英園，大部分年花從內地購入，負責人林滿祥表示，預計聖誕節前後會入貨，但受疫情影響，從內地載貨須靠內地司機做「駁腳」運送花卉，同時由貨車直接運載改為貨櫃載貨，以致成本增加，亦擔憂年花及年桔在運輸過程中有損壞，預告明年年花的售價將加價約三成。

聖誕樹亦要加價三至四成

林又指，即使是從美國來貨的聖誕樹，船運成本也增加，故今年聖誕節的應節聖誕樹，也加價三至四成。雖然年花加價，不過他稱，早已收到商場訂單，且訂購的數量亦沒有明顯減少，生意未有影響。

本地花農冀與港人共度「疫情逆境逆市」

至於元朗信芯園，繼續由荷蘭及法國引入各十款劍蘭及百合種子，希望明年初可在旺角年宵花市銷售。園主梁日信（信哥）表示，不會死板地只種一款，今年初出售的劍蘭尤其受歡迎，有客人更指「未試過放兩個星期仲好靚，唔捨得換」。

他稱，近期打風兼雨水多，不少花農培植的年花爛根，但幸好其花田開坑夠深，並迅速泵水，避免雨水在田間積聚，加上悉心栽培如照顧自己的子女，故料收成不俗。

至於會否加價，信哥指希望與港人共度「疫情、逆境、逆市」，也讓港人知道本地農業的重要性，故即使成本增加，也希望向港人銷售價廉物美的年花，故承諾不會加價。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，以往只需要一個內地司機載貨，但防疫措施收緊，要再多一個；即使是從外國來貨，防疫措施亦稍稍鬆綁，但航班仍然不足，以致整體運輸成本上漲。不過，他認為，今年天氣不錯，雨水充足亦和暖，年花收成應不俗，加上經濟不佳，銷售年花競爭亦大，料花商不敢大幅加價。