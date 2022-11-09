維園年宵｜攤位競投開始　氣氛激烈　中午暫最高成交價4.6萬元

農曆新年年宵取消一年後，將於明年1月16日回歸。食物環境衞生署今日（9日）早上9時開始，分批競投年宵攤位，15區共有922個攤位。維園年宵市場攤位早上競投氣氛激烈，一號攤位3.6萬元成交，截至中午12時，最高成交價為5號及18號攤位的4.6萬元。



食環署表示，競投氣氛踴躍，早上平均成交價達3萬多元，為底價六倍。另外，去年政府曾因應第五波疫情，臨時取消年宵。署方表示，倘若疫情如去年般惡化，不排除再度取消，會參考衛生當局意見。



▼2020年維園年宵情況▼



+ 4

最受市民關注、全港最大的維園年宵市場，於2023年1月16日至1月22日舉行，為期七天，共設175個攤位，底價5,440元，競投將於11月9及10日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，早上時段預料競投60個攤位。截至中午12時成交價介乎1.45萬至4.6萬元。

郭生今早以3.6萬投得維園年宵市場一號攤位，他表示，今年預留約20萬元，以競投約四個攤位，認為現時的成交價較過往便宜，之前曾有攤位須花費6.3萬元。

郭先生又指，一號攤位在地理上有優勢，「入門口就見到」，將會出售蘭花、水仙、蝴蝶蘭等。問到生意額，他笑言「年年都有賺」，雖然去年政府曾經臨時取消年宵，但仍有信心繼續獲利。

郭生今早斥資3.6萬元，投得一號攤位。（黃偉倫攝）

至於花價，他表示本身於福建設有花場，運費有所上漲，但相信整體花價變化不大。

食環署高級總監（行動）許素卿表示，今早攤位的平均成交價達3.15萬，為底價5,440元的大約六倍，認為競投氣氛踴躍。她預計，維園年宵的人流高峰可達約3.2萬人，如人潮達到上限，市民須排隊輪籌進場，署方亦會設網上取籌系統。

食環署高級總監（行動）1許素卿表示，早上平均成交價約3萬元，約為底價六倍。（黃偉倫攝）

去年年宵在競投後突然因疫情取消，問到今年會否發生同樣情況，許素卿表示：「如果真係好似上年咁變差都唔排除」。記者追問甚麼情況取消，她未有具體回應，指會留意疫情，參考衛生當局意見。

維園年宵市場共175個攤位，於今明兩日在荔枝角政府合署公開競投，並連續第四年不設乾貨和快餐攤位，只設濕貨攤位銷售年花。

▼往年維園年宵市場競投情況▼



+ 7

2023年年宵攤位總數922個，分布在港島、九龍及離島區6個年宵市場，涉及有395個攤位；新界區設有9個年宵市場，共有527個攤位。競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440元不等。

食環署早前表示，在疫情下，2023年農曆年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花；同時亦不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播的風險。

翻查資料顯示，2020年年宵因面對當時的社會運動可能持續，首次取消乾貨攤位，此後因新冠疫情，2021年和2022年的年宵在宣布招標時都講明不設乾貨和快餐攤位，但都受疫情影響都一度宣布取消所有年宵市場，惟前者轉軚准予復辦但只限濕貨，後者適逢第5波疫情嚴峻，如期取消。

▼2023年年宵市場攤檔經營者及入場人士注意事項▼



食環署提醒，攤位獲許可人及其工作人員須已完成疫苗接種，及在年宵市場開始前24小時內自費進行一次快速測試，並須在其後每3日在進入場地前自費進行一次快速測試及保留每次的快速抗原測試結果紀錄3日。此外，他們須保留疫苗接種紀錄或康復紀錄二維碼，以及快速測試棒顯示陰性檢測結果的照片作為證明，並在年宵市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查。

食環署表示，攤位獲許可人及其工作人員如因健康原因不適宜接種疫苗，須申報此情況及出示印有二維碼的「醫學豁免證明書」。有關人士須保留醫學豁免證明書作為證明，並在年宵市場開始及整個活動期間隨時出示有關文件供食環署人員檢查。

攤位獲許可人亦須在其攤檔提供消毒搓手液、定期清潔和消毒攤檔，以及提供員工名單和聯絡資料以便有需要時供追蹤確診者之用。

因應新冠疫情的發展，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府亦可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。當局提醒有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮這些因素。