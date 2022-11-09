逆向隔離｜網傳月薪4萬聘到河套方艙醫院工作　政府澄清無此事

自疫情爆發後，中港兩地至今仍未恢復通關，政府計劃在落馬洲河套區方艙醫院轉為「逆向隔離」試點。早前網上流傳有外判公司招聘衛生防疫員，月薪連津貼逾1.4萬元，惟當時有應徵者稱，收到月薪4萬元的招聘訊息。



政府今晚（9日）澄清指，現階段仍與深圳政府磋商，並無外聘員工計劃，呼籲市民求職時須小心。



河套區隔離設施。（資料圖片）

上月有外判公司在元朗招聘衛生防疫員，月薪連津貼共有14,144元，職員指日後工作模式有可能轉為閉環式管理，應徵者將需要24小時駐守三個月或以上，如不想轉為閉環式管理後繼續工作，屆時可以離職。

政府指港深兩地政府仍在磋商「前置檢疫」

政府發言人表示，就網上流傳招聘方艙閉環工作人員一事，重申港深兩地政府就「前置檢疫」的建議，正磋商具體要求，以確保方案得以周全制訂，並澄清現階段並無向外聘請員工負責上述工作。

政府呼籲，市民求職時要小心，如對任何招聘廣告存有懷疑，應避免向第三者披露個人資料，以免有關資料被不當使用。

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

