0+0落實無期　史立德：商界非常失望　「仲可以大膽行多少少」

疫情回穩，七人欖球賽、國際金融投資領袖峰會等大型活動相繼順利舉行，但入境檢疫措施再放寬仍然無期。廠商會會長史立德今日（10日）在電台節目表示，本港有條件實施0+0，若短期不能落實，商界難免非常失望，「0+3同0+0都唔會話爭到好遠，我哋仲可以大膽行多少少。」他又質疑，「全世界都開晒，香港作為一個國際城市仲係落後於人哋咁多？」他強調，要真正說好香港故事，並向外宣告「Hong Kong is back（香港回來了）」，應開放0+0。

他相信本港實施0+0後，商務客才會增加，他們一般大概在香港逗留2至3日，隨後會到訪日本、台灣等地。



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史立德在港台節目《千禧年代》表示，對於若短期內不能落實0+0，商界會感非常失望。他相信實施0+0後，商務客會增加，他們大概在港逗留2至3日，隨後順道到訪日本、台灣等地。

目前即使未放寬至0+0，他建議可考慮放寬商務客在「黃碼」期間進岀大型展館，並允許在特定地方進食，以提升香港競爭力。但他強調，最好是實施0+0。「全世界都開晒，香港作為一個國際城市仲係落後於人哋咁多？」他認為至少需與其他地方看齊，才能提升本港競爭力及形象。

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他表示，香港絕對有條件開放0+0，本港第3針的接種率超過8成、隔離設施配套足夠、加上醫療系統達到國際水平。現時本港每日的確診數目雖徘徊在4000至5000宗水平，但經歷大型活動後，確診數目沒有過萬宗，死亡率亦沒有飆升，「唔似3月咁每日200、300宗死亡個案」。

史立德表示，。（資料圖片）

他又提到，不少國際旅客誤解本港現時的0+3，仍需3天酒店隔離，因此要實施0+0以消除誤解。長久以來，國際旅客以視像會議開會，難以面對面見面，「但人與人係需要接觸」，認為「摸住杯底」面對面傾談會有不同的效果，「傾到好多嘢出嚟」，形容希望將現時的冰山劈開。

另外，他亦表示，本港尚未落實與內地的逆向隔離措施，「傾咗咁耐都係無進一步消息」，形容是一個非常大的打擊，期望本港儘快與內地通關。

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