MIRROR｜大國文化續承擔阿Mo等傷者醫療費　保留追究相關單位權利

男團MIRROR紅館演唱會7月28日發生嚴重事故，政府今（11日）公布意外調查報告。MIRROR紅館演唱會主辦單位MakerVille 及大國文化晚上發表聲明，表示就今天警方公布的細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位權利。對於政府工作小組提出的改善建議，聲明指作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，均全力支持。至於受傷的三位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，聲明指會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。



▼11月11日 政府就香港體育館嚴重事故調查工作舉行記者會▼



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意外事隔3個半月後，警方今日在政府調查報告「出爐」前採取拘捕行動，在全港多區上門拘捕4男1女，涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」，至傍晚政府公布調查報告，專家指出，吊着LED屏幕的一條鋼索斷裂，可見金屬疲勞，其護繩器磨蝕嚴重，加上繩纜承受力不足，令事故加速發生。

MakerVille 及大國文化稱會繼續全力配合警方和政府調查

及至晚上，MIRROR紅館演唱會主辦單位MakerVille 及大國文化晚上發表聲明，感謝政府各部門努力，就事故原因作出詳細解說，MakerVille 及大國文化會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，但為免對尚在進行中的調查造成影響，今日只可作有限回應。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



任何有助提升演藝行業水平、表演者安全政策均支持

聲明又指，就今天警方公布的細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利，至於政府工作小組提出的改善建議，作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，他們均全力支持。

會繼續承擔阿Mo、阿峯和Zisac醫療費用及提供其他協助

聲明最後提到三位受傷舞者，包括阿Mo、阿峯和Zisac，MakerVille及大國文化稱會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。