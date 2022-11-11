MIRROR演唱會｜勞工處判斷舞蹈員是僱員非自僱　研究檢控舞蹈公司

男團MIRROR紅館演唱會7月28日發生嚴重事故，巨屏突墜下，擊傷包括李啟言（阿MO）在內的三名舞蹈員，他們在演出期間受傷究竟是否自僱人士，涉及賠償責任。政府今（11日）日公布意外調查的記者會上，勞工及福利局局長孫玉菡一錘定音表示，當日參加演出的舞蹈員是僱員身分，是律政司參考過案例、勞工處審視舞蹈員工作模式及受聘資料，以及刑事調查，好有信心作出這判斷，是以受傷舞蹈員受到兩條勞工法例所保障，勞工處諮詢意見後將決定是否檢控作為僱主的舞蹈公司。



勞工處判斷舞蹈員以僱員身份參與演出

孫玉菡表示，諮詢律政司意見後判斷，舞蹈員是自僱人士，還是屬於僱員身份。政府參考兩件事，包括7月28日紅館發生意外，及7月25日演唱會彩排期間都發生意外。勞工處審視相關舞蹈員的工作模式、受聘資料等相關資料，進行了刑事調查。經過與律政司商議後，律政司參考終審法院一宗判案原則，2006年的重要判案，到出一名僱員屬於自僱還是僱員，是有大原則，根據這些原則再結合所有證據，勞工處徵詢律政司所掌握的證據後，顯示出相關的舞蹈員，是以僱員的身分參與演出，他們做了這多工夫，看了所有證據之後，「我哋都覺得好有信心做一個咁樣嘅判斷，呢啲舞蹈員佢的身份係屬於僱員的身份。」

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勞工處以職安健及僱員補償條例處理類似事件

孫玉菡指出，勞工處通常用兩條法例處理類似事件，包括第509章《職業安全及健康條例》及第282章《僱員補償條例》，但這兩條法例範疇很不同。

根據509章，勞工處考慮檢控的對像是僱主，嚴肅跟進僱主即舞蹈公司及處所佔用人是否提供安全裝置並提供安全工作系統，諮詢後會盡快決定是否檢控。根據282章，要調查僱主是否為僱員購買保險、及有否按法例在規定時間內向勞工處上報工傷。

孫玉菡表示，將會向舞蹈員僱主採取行動，即僱主沒為舞蹈員買保險。

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▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

