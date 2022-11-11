MIRROR演唱會｜虛報裝置重量差七倍　工程師：已無安全系數可言

MIRROR演唱會事故，警方今日（11日）交代拘捕演唱會承辦商五名職員時，透露有人虛報多個裝置及機械組件的重量，實際重量是申報的2.7至7倍。

結構工程師倪學仁直指，裝置的申報及實際重量相差之大，已無安全系數可言。他建議康文署以後審批租用場地申請時，要求申請人提交裝置重量證明。



平均差4倍 喇叭差7倍多

警方今日於記者會上透露，演唱會總承辦商藝能工程，涉虛報多個裝置及機械組件的重量，誤導康文署，盡快得到演出許可。當中6部LED熒幕的實際重量為9,852磅，但藝能卻申報3,600磅，實際重量是申報重量2.7倍。最誇張的是八組喇叭，實際重量為12,240磅，但藝能申報1,600磅，實際重量是申報重量超逾7倍。

吊組件包括涉事LED屏幕、燈光支架、雷射燈及喇叭，其中8組喇叭實際重量是申報逾7倍。



結構工程師倪學仁認為，藝能申報的裝置重量與及實際重量相差大，已無安全系數可言。（資料圖片／林若勤攝)

申報與實際重量差別太大 高掉落風險

結構工程師倪學仁認為，舞台吊掛裝置使用的鋼索，應具3倍承重能力，即安全系數達3。而康文署表演場地操作守則，要求更高，規定舞台吊掛裝置的最低安全系數是8，有表演者的舞台吊掛裝置最低安全系數更是10，即鋼索須能夠承受懸掛物的10倍重量。

如承辦商有遵守有關規定，理論上鋼索仍可承受超重逾7倍的裝置。不過，倪學仁直指是次事件中，藝能申報的裝置重量與及實際重量相差大，已「無咗安全系數」，令裝置有很高的掉落風險。

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裝置移動產生額外衝力

不過，倪學仁強調，設計舞台時不應用盡安全系數，加上使用的材料有機會有缺陷，計數時亦要考慮負載因素（load factor）：「尤其是吊上吊落、移動時會產生額外的力，上落很快時鋼索會受多了力。」

倪學仁又指，生產舞台裝置的工廠，一般會提供裝置的重量，而該資料亦最為準確，演唱會承辦商亦應根據有關資料，向康文署申報。如承辦商申報的重量，與實際重量相差7倍，他認為有關申報有誤導成份。

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警方今日於記者會上提到，如裝置超出申報重量，承辦商有機會需要再計算負重，或令康文署花更長時間批出許可。不過，倪學仁估計，紅館天花有吊架及其他永久裝置，署方或有限制吊掛裝置的重量上限，承辦商或因此「報細數」。

倪學仁形容事次事件罕見，建議康文署以後審批租用場地申請時，可要求申請人提交裝置重量證明，避免同類事件發生。

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