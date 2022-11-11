MIRROR演唱會｜楊潤雄談阿Mo：調查難令時光倒轉　冀不再有人受苦

MIRROR演唱會意外至逾三個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留醫。政府今日（11日）傍晚公布意外調查報告，文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝阿M早日康復，感嘆調查再多亦不能令時光倒轉，強調政府應檢視原因並改進，杜絕悲劇重演。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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楊潤雄：政府部門會檢視原因並改進

楊潤雄表示，大家都不想見到一個醉心舞蹈演藝的28歲年輕人，過去3個月在醫院接受連串手術，面臨漫長康復路。楊認為，無論調查做得再多，都不可能令時光倒轉，祝阿MO身體早日康復。楊潤雄強調，政府部門會檢視原因並改進可以做得更好的地方，避免同樣事件再發生、有人再受類似的苦。

一個28歲後生仔、醉心舞蹈演藝嘅年輕人，過去三個月因為事故需要接受一連串手術和治療，康復道路也相當漫長，大家都不想見到。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄

無論調查做幾多嘢，都無可能令時光倒轉，不可能，希望（阿Mo）身體早日康復，社會繼續支持佢，希望康復行得好啲。作為政府部門睇返原因係咩，當中有無位日後做得更好，避免同樣事件再發生，日後不再有人受呢啲苦。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄

▼警方今晨（11日）以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人▼



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另外，警方今日採取拘捕行動，在全港多區上門拘捕4男1女（40至63歲），涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫在下午交代案情時提到，警方與阿Mo家人有定期聯絡，而今次事故令舞蹈員造成嚴重受傷，過去3個多月只能躺在床上，未能照顧自己，相信康復道路很漫長。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情

西九龍總區刑警司鍾雅倫：衷心希望可盡快看見受傷舞者在舞台上跳舞

鍾雅倫指，無論警方在是次拘捕行動中拘捕多少人，之後拘捕多少人，甚至最後法庭能定多少人罪，都未能彌補阿Mo失去的一切。警方希望藉調查為傷者及受影響人士取回公道並作出交代。鍾雅倫還表示，他與全香港市民一樣，衷心希望可以盡快看見受傷舞者在舞台上跳舞，而其他受影響人士可以盡快走出心理陰影，重返正常生活。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

