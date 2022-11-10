岑子杰爭議海外註冊同性婚姻未被接納　獲准到終審法院提上訴

前民間人權陣線召集人岑子杰，與其同性伴侶在外地登記結締後，港府卻不承認他們的婚姻關係，岑曾就此提出司法覆核但敗訴，他早前提出上訴，並指政府在保護傳統婚姻制度時，毋須排除其他形式的結合，惟上訴庭指岑的說法只同性與異性之別，忽略了平衡公眾利益，早前駁回其上訴。岑要求案件交終審法院作終極裁決，上訴庭認同案件涉及廣泛重要公眾利益，今(10日)向岑獲出到終院的上訴許可。



申請人岑子杰，答辯人律政司司長。

代表岑的律師指，《基本法》第37條雖然列明要保障異性婚姻，但未有排除同性婚姻，又指傳統婚姻制度下，不應阻止其他方式的結合，若政府不承認外地結締的同性婚姻，是違反《基本法》第25條，法律面前人人平等的保障。

上訴庭認為亦要顧及公眾利益

上訴庭今年8月下裁決時指，岑的說法只集中性取向不同，而作出差異待遇，但上訴庭認為，在制定這些政策時，除需要考慮投訴者的利益，亦要考慮會否抵消公眾利益，如果只著重前者而忽略後者，會導致嚴重缺失，對整體的法律原則造成不公。

岑認為政府做法有違人人平等的原則

岑欲提出終極上訴，並指同性婚姻未可享有異性婚姻的待遇，有違《基本法》及《人權法》法保障人人平等的原則，而法例未有賦予同性婚姻者相應的權利，及政府不承認海外註冊的同性婚姻，本身亦有違憲之嫌。

上訴庭認同這些爭議涉廣泛公眾的重要性，應交由終院決定，遂批出上訴至終院的上訴許可。

案件編號：CACV557/2020