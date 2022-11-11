網球挑戰賽下月上演　20年來再有星級球手訪港　網總冀放寬防疫

香港國際網球挑戰賽將於12月23至25日在維多利亞公園網球場上演，是香港相隔20年，再次邀得世界級男球手赴港作賽。香港網球總會會長莫君逸今日（11日）在電台節目表示，相信觀眾、球迷均十分期待，而總會正與政府商討，放寬海外球手的防疫限制，包括「0+3」的安排，讓他們可以隨時進入體育場所練習，又指星級球手赴港參賽，猶如香港的宣傳大使，若能讓他們在首三日能進入景點和食肆，更能宣傳到香港已復常的訊息。



莫君逸早上在港台節目《千禧年代》表示，很榮幸能在下月舉行的國際網球挑戰賽，邀請到三位世界排名頭20的國際球手來港作賽，對上一次有男子國際級球場來港作賽已是20年前的事，故相信觀眾、球迷均十分期待。他認為，維園主場館入座總人數為3,700人，惟礙於現時的防疫限制，只可坐85%，故坐滿人也只有3,100名觀眾。

他表示，早前落幕的香港桌球大師賽和國際七人欖球賽仍有防疫措施限制，經過兩場大賽的經驗，總會已掌握要如何處理和配合政府的防疫措施，同時不會令觀眾受過多限制。

香港網球總會會長莫君逸。（資料圖片／鍾偉德攝）

他指，若海外來港的國際球手的入境規定與一般旅客看齊，即要遵守「0+3」，首三日「黃碼」不得進入體育處所，將會影響選手的練習和比賽：「都係一個問題嚟，如果佢哋嚟到，職業球手要練波，同埋喺維園嗰度比賽，所以我哋都同政府緊密溝通緊，令球手可以有豁免，令佢哋可以喺維園個場地練波同比賽。」他亦會與政府商討進一步放寬措施。

呢啲頂尖、明星級球手，其實佢嚟到香港，都係幫香港宣傳嘅大使嚟，咁如果佢哋可以更加放寬，令到佢哋去一啲旅遊景點、食肆等等嘅地方，咁我相信對香港重新啟動呢個message就可以更加帶到出嚟。 香港網球總會會長莫君逸

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至於觀眾觀賽方面，莫君逸指，看到政府政策逐步寬鬆，下周起可於室外運動場所飲食，惟「安心出行」和「疫苗通行證」藍碼才能進入場所，預料屆時仍未能放寬。

他又提到，七欖期間，有專誠來港觀賽的旅客因「黃碼」未能入場，認為此事為總會帶來很好的經驗，將會與旅發局商討如何加強有關宣傳和教育。若旅客因「黃碼」未能入場，則要視乎個案的情況處理，強調會持非常有彈性的態度處理。

至於網球界的其他盛事，莫君逸則透露，國際女子網球巡迴賽因疫情停辦兩年，希望明年可復辦，總會亦正積極洽商將ATP男子職業賽帶來本港，強調已商討很久，但難言商討進度。

香港相隔20年再次邀得世界頂尖男球手訪港作賽，包括世界排名第9的費斯（Taylor Fritz）、第11的荷格治（Hubert Hurkacz）及今年在美網男單闖入4強的迪亞科（Frances Tiafoe）。

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