林卓廷等涉迫市民刪示威照　事主認林想助他解圍　但也似間接在迫

林卓廷、許智峯等4人涉迫一名市民刪走拍到示威者照片一案續審，事主X今(11日)在區域法院作供，他稱因被示威者認出他曾在一次於警總的示威出現，眾人便要他交出手機作檢查，並想要他刪走拍到示威者樣貌的照片，但X拒絕，後來林及許到場，X初時同意讓林、許二人檢查，惟示威者要有他們的代表參與，X才拒絕。X承認林說話時是想幫他解圍，更不斷強調刪除與否屬X個人的決定，但X覺林也有間接迫他跟其做法的意思。X又指，林離開後，現場有人說：「和理非都搞唔掂，議員蹆開。」



許智峯原本亦是被告之一

現接受審訊的3名被告：林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）及鍾凱研（39歲，社工），許智峯原本亦是被告之一，但他已宣布流亡，法庭已發出拘捕令。林及曾被控1項意圖妨礙司法公正罪，曾另被控1項參與非法集結罪，鍾被控1項不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪。

次被告曾焌熙被指曾向事主X說：「係你條命重要，定啲相重要。」(劉安琪攝)

X被認出曾在另一遊行出現

事主X供稱，他在2019年7月6日參與完屯門遊行後，晚上7時在屯門⻄鐵站橋底，目到一名女士遭多名示威者包圍。X上前阻止，女示威者A要求X離開。X之後走在杯渡路再遇上A，A即聚集其他示威者，並指X在同年「7.1警總」遊行也見過X，要X交出手機檢查，看他有否拍到示威者的相片，X拒絕。

有人曾說條命重要定相重要

林卓廷及許智峯之後亦有到場了解情況，提議X交出手機供他們二人檢查，林稱若X當日拍到示威者的外貌就要刪除，以免警方追究。X不同意，被告曾焌熙見狀稱：「係你條命重要，定啲相重要。」惟X認為手機資料屬其資料，故拒絕。

拒交相機遭人拳打腳踢

林隨後離開，之後有示威者向X稱，若他 10秒後不交出手機，便會對付他，又打開雨傘，X又感到有人不斷「掂」及「揩」他，不久後有人對X拳打腳踢及「抆耳仔」，歷時不足一分鐘。期間X的手機被搶走，並被交給許，許再交給被告鍾凱研查看。鍾初時稱沒發現有與示威者相關的照片，現場有人提議檢查WhatsApp及Facebook等社交媒體，發現有「7.1警總」示威者的大頭相及影片。

未目睹鍾曾作刪圖作動作

警方後來到場，示威者即四散，X乘亂欲搶回手機，曾與鍾拉扯了一會。X表示，他當日被示威者包圍約半小時，期間未有親眼見到鍾有刪除他手機內的照片，但他事後檢查手機，發現有些照片及影片不見了。

願意讓林及許檢查手機

X又指，林在他遭襲擊前曾重返現場，提議由林、許檢查手機，以保障X的私隱。X說：「(當時)覺得議員係幫我既。」既然對方承諾不會讓其他示威者看到手機內容，他是願意交出手機的。唯有示威者不同意，堅持要一起檢查，他才拒絕。

林多次強調想保障X的私隱

代表林卓廷的大律師沈士文盤問X時指，林在整個過程中僅發言了12分鐘，之後便離開。示威者主要想X交出手機，林出現後，也只是想找一個讓X可離開的方法，故多次強調：「想保障你嘅私隱」、「刪唔刪手機相片資料喺你決定，無得迫嘅」等。林在期間亦不曾使用粗言穢語或威脅性字眼，只是想解決雙方矛盾，及重複示威者的要求，X同意。

覺林有間接迫跟其做法

對於沈指林沒有說強迫X刪資料的話，X卻稱覺林是：「間接迫我，想我跟佢嘅做法。」但他同意林每一次說話都會提及：「如果你唔想無人迫到你。」X又稱，林離開時，現場有人大叫：「和理非都搞唔掂，議員蹆開。」

案件編號：DCCC 958/ 2020