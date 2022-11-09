何栢良：不再放寬入境措施感失望　倡「打齊針」密切接觸者免檢疫

醫管局今日（9日）起，更新密切接觸者提早返回工作崗位安排，列為密切接觸者後的翌日（Day 1）只要符合三條件已可以上班。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，認同局方相關安排，並引述世界衞生組織在今年7月初已放寬密切接觸者指引，「只要打夠針，係密切接觸者，無病徵根本上唔需要跟進」，他認為港府亦可以跟隨，倡密切接觸者沒有病徵免須再檢疫，又表示對港府不再放寬入境措施感失望。



醫管局今日起，更新屬密切接觸者員工提早返回工作崗位安排，如員工的快速抗原測試呈陰性、沒有任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位，最快列為密切接觸者後的翌日（Day 1）即就可以上班。

另外，醫管局在昨日起（8日）亦更新核酸檢測採樣的方式，將跟隨港府規定，只需自行採集「咽喉拭子樣本」作檢測用途。

何栢良稱，認同醫管局相關決定，並引述世界衞生組織在7月初時已放寬密切接觸者指引，「只要打夠針，係密切接觸者，無病徵根本上唔需要跟進」。他又指，醫管局的醫護及病人接種疫苗的比率高，超過99.9%以上的人士接種超過3針，而84%以上的病人亦已接種兩針疫苗，故即使染疫，重症及死亡率都會下降。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今在商台節目時表示，認同醫管局相關決定，更新密切接觸者提早返回工作崗位安排。（資料圖片）

他重申，醫院環境有條件放寬相關規定，「繼續唔比佢地返工，反而對病人及醫療系統造成很大傷害」。他認為，港府亦可以如跟隨相關步伐，如密切接觸者沒有病徵毋須再檢疫，「工作人口仲要檢疫，醫學上面無依個需要。」他認為，本港可以接受相關傳播風險，又指對港府不再放寬入境措施感失望，故希望內部防疫措施可以加快放寬。