BB版復必泰開打　首日數十家長帶子女打針　冀加強保護兼方便外遊

政府今日（9日）起提供6個月至4歲幼兒使用的BB版復必泰疫苗接種服務，早上有數十已預約家長帶同子女到其中一個接種中心兒童醫院打針，有帶即將滿一歲的孩子打針的家長表示，希望日後可以帶孩子去旅行，另有帶4歲兒子前來打針的家長稱，希望兒子會有更好保護。



今早不少已預約的長家，按照預約時段帶子到兒童醫院打針，現場毋須排隊，大約每隔數分鐘都會見到有家長帶同小朋友前來，當中有不少是帶着嬰兒的家庭。

其中一個到場打針的手抱著嬰兒家庭為劉生和劉太。他們指孩子在幾日後就是1歲生日，之前一直等有BB版復必泰才讓孩子接種，因為身邊的人都是打復必泰，覺得較適合他們。之前孩子未接種都擔心有感染風險，特別是Omicron對小朋友很大威脅，「一直好小心，好少岀街。」現在一家人都打針後則希望可以較多外出或去旅行。劉生指，之前的計劃是如果孩子1歲前都未有復必泰，或會打科興，但現在終可如願接種復必泰。

劉先生與太太今日帶將滿一歲的孩子前來接種。（張浩維攝）

葉先生亦帶同1歲多的女兒前來接種復必」，之前都有擔心女兒有感染風險，故等到有BB版復必泰便立即預約打針。至於不選科興的原因，他說：「聽人講科興無乜效，打復必泰重症率會低啲。」

葉生指希望一歲半的女兒接種復必泰，會比較放心。（張浩維攝）

梁太則帶同4歲半兒子來打針，她說，因為之前6歲的女兒都是接種復必泰，所以一直等待幼兒復必泰抵港。她覺得接種疫苗主要是令兒子增加抗疫能力，「都唔只係為岀街或者去旅行果啲。」她稱，安排兒子復必泰會比較放心。