01消息：MIRROR演唱會意外前LED熒幕出問題　涉屏幕出現高低不均

警方今日（11日）就今年7月28日MIRROR紅館演唱會墮屏意外展開行動，拘捕4男1女分別為藝能及協興隆公司人員，涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。警方於記者會交代兩公司人員涉四大失誤，包括涉事LED熒幕當日早上曾出問題，有人員曾爬梯於熒幕上處理，惟未有就事件報告及再交適當人員檢查。

《香港01》消息指，涉事LED熒幕當日早上出現的「問題」，包括涉及兩邊高低不平均，而工人當時只作調較高低，沒有作進一步檢查。警方在記者會上表示，經專家量度後，現場合共6個屏幕的總重量為9852磅，惟申報的重量為3600磅（約2.7倍重），其中一個虛報重量的屏幕在表演時下墜，導致兩名舞蹈員遭壓傷，其中李啟言（阿MO）頸椎重創仍然留醫。



西九龍總區重案組總督察周振才（左）及西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫（右）今午交代案情。（陳浩然攝）

警方今午舉行記者會交代調查結果，提到涉案四大失誤，包括演出許可申請中虛報機件重量誤導康文署、藝能及協興隆未有確保國內生產商的機械裝置可穩妥使用、安裝升降裝置後無找工程師檢查、以及涉事LED熒幕當日曾出問題但無人補救。

01消息：熒幕被揭兩邊高低不平均 工人僅調較高低

西九龍總區重案組總督察周振才表示，警方調查事發當日閉路電視紀錄，發現早上有協興隆職員曾用梯爬上涉事的LED熒幕並有所動作，估計為調教及處理鋼索。惟周振才指，人員事後並無將事件向任何人報告，或安排適合人員及工程師檢查涉事熒幕。

警方在記者會上並無公布的LED熒幕出現問題的細節，而《香港01》接獲消息，指當日早上涉事LED熒幕被發現兩邊高低不平均，而協興隆工人當時只調了較高低。

▼警方今晨（11日）以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人▼



+ 2

如提交真實數據或需重新設計 有機會未能趕及演唱會

鍾雅倫在記者會上舉例4組懸吊組件，報稱重量與實際重量相異，其中包括墮下的LED屏幕，經專家量度後合共6個屏幕的總重量為9852磅，惟申報的重量為3600磅（約2.7倍重）；一組燈光支架裝置，實際重量為5141磅，申報重量為1080磅（約4.8倍重）；另外一組雷射燈裝置，實際重量為756磅，申報重量200磅（約3.7倍重）；而相差最大的為8組喇叭，實際重量12240磅，申報重量惟1600磅（逾7倍重）。鍾雅倫表示，綜合其他裝置的總重量，比申報的總重量相差逾4倍多。

鍾雅倫相信，藝能提交虛假數據是希望能盡快獲康文署批出演出許可，指如果交出真實數據，康文署不會批准，公司可能需要額外時間及成本，重新計算紅館天花的重量分佈，以及重新設計天花支架佈置，又指相信對於演唱會業，「時間就係一切」。被問到如提交真實數據並重新設計需時多久，鍾雅倫指需視乎工程進度「快可能幾日都做得到，慢可能唔只」，又指據知涉事許可申請於演唱會前約數天提交，如重新設計有機會未能趕及第一場演唱會舉行。

▼警列舉4組虛報重量懸吊組件▼

