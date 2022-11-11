MIRROR演唱會｜三意外主因：鋼索金屬疲勞　護繩器磨蝕　螺絲斷裂

男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，巨屏突墜下擊傷包括李啟言（阿MO）在內的三名舞蹈員，事隔逾三個月，政府今（11日）公布意外調查報告結果，專家指出，吊着LED屏幕的一條鋼索斷裂，可見金屬疲勞，其護繩器磨蝕嚴重，加上繩纜承受力不足，令事故加速發生；屏幕的螺絲吊位連住另一個鋼索，用以平衡屏幕，但沒有使用「套筒」裝置，要靠調校螺絲伸長，螺絲擺動時要承受一個彎距，足以將很強勁螺絲折斷。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，場地租用人違反兩項租用條款規定，包括申報時誇大懸吊屏幕鋼索的安全系數，另合資格專業人士亦未有進行妥善工程監督。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



專家顧問林超雄林超雄表示，從斷裂鋼索中可見金屬疲勞，「斷口一支支好整齊，疲勞紋要放好大先睇到。」護繩器可見其磨蝕嚴重，繩結構已變形，「直頭係好傷」；另繩纜承受力不足，亦令對抗金屬疲勞能力減弱，致鋼索短時間產生金屬疲勞。

林超雄表示，鋼索一邊斷裂後，另一邊仍有螺絲吊位連接LED屏幕，但現場所見，該螺絲已見彎曲狀態。他解釋，由於鋼索設計時未有安裝「套筒」裝置，需靠調校鋼索螺絲長度，惟當該螺絲「伸到好長」、一擺動時，其承受的彎距 (bending moment)，足以將強勁螺絲折斷。

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楊潤雄：租用人誇大鋼索安全系數、無僱用合資格人士監督

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，調查發現，場地租用人違反兩項租用條款規定，包括未有向署方提交準確詳情，其中重量資料明顯不準確，包括誇大懸吊屏幕鋼索的安全系數；另所僱用的合資格人士亦未有妥善進行監督。他強調，於場內安裝或進行器材工程需由熟練人員進行，並由認可人士妥善檢查，惟意外中屏幕墮下，證明其非安全穩固，由於租用人未遵照相關條款，已交警方調查。

楊潤雄表示，期望加強租用機制後，可確保租用人履行保護措施，保障舞台表演者及觀眾。未來數月亦將與業界商討及落實執行細節，未落實前則要遵守自8月起開始實施的三項短期措施，警方將就事件是否涉及人為措施作出更深入調查。

11月11日早上 警方就MIRROR演唱會意外拘捕四男一女



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警方今早拘捕五人，包括MIRROR紅館演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」及次承辦商「協興隆舞台工程有限公司」員工。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，發現總承辦商藝能交予康文署的場地申請文件，涉嫌虛報裝置及機械組件重量，其誤差相差非常大，警方有理由相信，有人有意圖故意誤導康文署，目的是希望令康文署批出演出許可。

翻查資料顯示，根據紅館現行的租用條件所示，若要在場地內用索具裝配或懸掛任何搭建物或器材，租用人須自費委聘經康文署核准的合資格專業人士在場監督下進行。工程完成後，按規定負責在場監督工程人士，須以書面向康文署證實是安全穩固。不過，警方今日下午透露，承辦商完成裝置安裝後，未有安排合資格工程師作詳細檢查。

▼8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議▼



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▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

