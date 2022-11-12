疫情︱新冠並非傷風感冒　葉柏強：再有染疫童離世令人傷心

近日再有幼兒感染新冠病毒死亡，香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今日（12日）在電台節目表示，再有染疫幼童離世，情況令人傷心，至年已有10名12歲以下染疫兒童死亡，大多是被身邊人傳染。他指，冬季即將來臨，擔心疫情轉壞，數據顯示每一萬名兒童感染就有一宗死亡，強調新冠病毒並非傷風感冒，呼籲家長盡快帶子女打針以減低死亡及重症風險。

疫情持續近三年，本港兒童的整體健康亦轉差，葉柏強表示，因戶外活動及接觸陽光機會減少，加上營養失衡，研究顯示兒童吸收維他命D大幅下降，「BB、一、兩歲都見到有影響」，憂慮長遠骨骼生長、學習及精神健康等都會受影響。



▼11月9日 BB版復必披今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



葉柏強表示，對於近日再有染疫幼童離世，情況令人傷心，今年已有10名12歲以下的確診兒童死亡，他們大多是被身邊人傳染，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。 近期每日新增大約5000宗確診，當中約1000人是學童，提醒家長不要誤以為兒童感染風險不高，新冠病毒亦不是傷風感冒。

近日死亡的31個月大染疫男童，在10月17日確診新冠肺炎，入院後因情況惡化，轉到伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療，男童曾進行緊急腦部手術，惟情況未有改善，情況危殆，至本周三（12日）不敵病魔離世。

葉柏強稱，兒童感染後病毒量亦可以很高，該名死亡男童沒有接種疫苗，染疫後急速惡化，引發壞死性腦炎，出現腦水腫、「腦爛」，對治療的反應並不理想，最終死亡。

葉柏強表示兒童戶外活動減少，疫下整體健康轉差。（黃文軒攝/資料圖形）

適合6個月至4歲的幼童接種的「BB版」幼兒復必泰近日抵港，今早有市民致電電台節目查詢，現年4歲多的孫兒剛打第一針BB版復必泰，但夠期打第二針時已滿5歲，應否繼續注射BB版。葉柏強建議可繼續完成三針BB版接種，但亦可改打5歲或以上使用的兒童版，而新冠疫苗與流感疫苗同時接種亦屬安全。他又強調現時沒有兒童溝針的研究數據，提醒家長如子女已打科興，毋須轉打復必泰。

疫情持續近三年，學童長期上網課，加上減少外出，葉柏強表示，兒童整體健康轉差，包括維他命D吸收大幅下降、近視加劇、肥胖等，中、高強度運動減少、睡眠習慣變得無規律等情況亦令人憂慮。

小學生都成日深夜12點、1點先瞓，瞓到黃朝百晏先起身，每日中、高強度運動得番十幾分鐘。 港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強

葉柏強稱，因要應付網課及疫情嚴竣時減少外出，兒童上網時間亦大增近三倍，舉例小學生由以往每日上網約2小時大增至7小時。他呼籲父母盡快安排子女打針，令小朋友可以參加學校課外活動，家長亦可多安排戶外親子活動，並為子女建立健康飲食習慣。