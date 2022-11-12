廣東省衞健委已交首批12醫生名單　范鴻齡：審批通過即可來港交流

醫管局早前公布「大灣區醫療人才交流計劃」，以與大灣區人才交流的方式協助香港發展，當中涵蓋醫生、護士、放射技師及中醫師。



醫院管理局主席范鴻齡今日（12日）在網誌上表示，現正與內地相關部委跟進不同專業首批參與人選的選拔工作和落實有關安排，廣東省衞健委已提交首批12名醫生的提名名單，分別來自廣東省三甲醫院，正等待有關當局審批通過就可馬上來港。至於護士及放射技師的交流計劃，亦正磋商細節，進度良好，期望可於本年底啟動交流計劃。



范鴻齡表示廣東省衞健委已提交首批12名醫生的提名名單，待有關當局審批通過後就可以馬上來港落實交流。（范鴻齡網誌）

范鴻齡今日在網誌上表示，醫管局現正與內地相關部委跟進不同專業首批參與人選的選拔工作和落實有關安排，而廣東省衞健委已提交首批12名醫生的提名名單，分別來自廣東省三甲醫院，他形容名單上的醫生「十分資深且經驗豐富」，待有關當局審批通過後就可以馬上來港落實交流。

至於護士及放射技師的交流計劃，范鴻齡亦透露正磋商細節，並且進度良好，期望於本年底啟動交流計劃。他表示兩地醫護人員的專業交流可望提升醫療服務水平，同時更可紓緩本港人手緊絀問題，為香港市民提供更適切治療；又相信交流計劃能將兩地醫護人員合作成效發揮到極致，以達致「優勢互補，互利共贏。」

范鴻齡早前表示，除醫生外，護士、中醫師及放射治療師亦為交流計劃內，當中護士更無須在港註冊。（資料圖片／余俊亮攝）

范鴻齡又提到醫院管理局大樓的大堂最近增添一件展品，是年初爆發第五波疫情時，400名內地援港醫療隊成員來香港支援，離港前送贈的一件由醫療隊成員簽名的「大白」保護衣。范鴻齡指該保護衣正代表著兩地醫護人員的深厚情誼，亦體現到兩地醫護人員合作無間所產生的巨大力量，為日後加強合作奠定了穩固的基礎。

▼醫院管理局6月舉行大會中提出推行大灣區交流計劃▼

