疫情︱增5723宗確診　多6人死亡　首現本地感染BF.7個案

本港確診個案近日持續上升，再次迫近六千宗水平。今日（12日）新增5,723宗確診，是自10月28日以來新高，當中輸入個案佔392宗。新增6人死亡，累計死亡人數為10,517。

本港首現一宗本地感染新變異病毒株BF.7個案，患者是一名19歲男士，元朗居住，已打三針。另外，本地XBB個案增2宗、累計24宗，BQ.1.1亦增4宗，累計31宗。



衞生防護中心今日（12日）公布，截至11月12日零時零分，中心正調查過過去24小時新增5331宗陽性檢測的本地感染個案，當中包括1266宗核酸檢測陽性個案（663宗確診、503宗無症狀感染及100宗狀況待定個案），以及4065宗快速測試陽性個案。

另新增392宗檢測陽性輸入個案，當中包括362宗核酸檢測陽性（56宗確診、276宗無症狀感染及30宗狀況待定個案）及30宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，202宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第一至三日樣本，餘下69宗涉及第四至七日樣本。

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衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至11月12日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現217宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月3日至9日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及89%（七天移動平均比例）。

本地BQ.1.1亞系個案：



1)41歲男子，居於深水埗區，已接種三劑疫苗

2)22歲女子，居住地點和接種疫苗劑次待定

3)29歲女子，居於元朗區，已接種三劑疫苗

4)42歲女子，居於中西區，已接種三劑疫苗

本地XBB亞系個案：



1)88歲男子，居於葵青區，已接種四劑疫苗

2)34歲男子，居於元朗區，已接種三劑疫苗

本地BF.7亞系個案：



1)19歲男子，居於元朗區，已接種三劑疫苗

今日新增6宗死亡個案，分別為5男1女，年齡介乎53 歲至91歲。有1位來自院舍。至今本港累計死亡個案共有10517宗。

今日新增10間院舍出現確診個案，包括6間安老院及4間殘疾人士院舍，25名院友及職員感染。學校方面，有10間學校共11個班別，以及一校巴爆疫要停課。

新增多於一個班別需要停課學校：



1)哈羅香港國際學校

新增乘坐同一校車的學生需要停課學校：



2)保良局陳麗玲(百周年)學校

呈報陽性個案的安老院舍：



1)定安護老院有限公司（荃灣）

2)佳佳護老院（大埔）

3)康福護老中心有限公司（大角咀）

4)東方護老院（皇后大道西僑發大廈）

5)順福護老院（屯門）有限公司

6)慶楠護老院(荃灣富麗)有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1)扶康會毅信之家（香港仔）

2)明愛樂欣軒(展能中心暨嚴重弱智人士宿舍)（長沙灣）

3)聖雅各福群會復康服務忻明居（觀塘）

4)基督教家庭服務中心尚美家舍（觀塘）

▼11月10日 疫情記者會▼

