0+3旅遊業仍未復甦　業界 ：機位不足　旅行團只恢復至疫情前的5%

政府放寬入境檢疫安排至「0+3」，令不少港人開始計劃外遊。不過，旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，旅遊業未談得上是復甦，因現時抵港者多為香港人，加上現時航空公司的的運力只是疫情前的一成，難以安排外地旅行團，現時旅行團數目只有疫情前的5%。她期望港府盡快落實「0+0」檢疫安排，下一步應與內地有通關的時間表。

對於港府將於本周四 （ 6日）取消郵輪公海遊熔斷機制，她形容是遲來的好消息，因為郵輪已在新加坡收客至明年第二季。



▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼



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本港逐步走向復常，繼上周五推出「0＋3」後，政府昨日再宣布取消郵輪公海遊熔斷機制。不過，楊淑芬今日 （1日）在電台節目中認為，相關措施未能令到本港的旅遊業復甦。她解釋，現時抵港人士主要為港人，預料在「0＋3」，難以期望會有很多觀光旅客，商務客的升幅亦不高，故預料未來入境的旅客亦只會有單位數字比率的增長，「嚟到香港𠵱度又唔入得，嗰度又唔去得。」

楊淑芬認為，取消郵輪公海遊熔斷機制是遲來的好消息，因為郵輪已在新加坡收客至明年第二季。（資料圖片）

即使11月會有國際七人欖球賽，她亦相信不會有很大的旅遊收益，認為現時旅遊業是循著復常道路，但談不上是復甦。至於郵輪公海遊方面，她認為是遲來的好消息，因為郵輪已在新加坡收客至明年第二季，對於在明年第二季前皇家加勒比可調回郵輪到港並不樂觀，促特區政府應該提供優惠吸引郵輪來港。

近日不少港人都有到旅行社查詢旅行團，但楊淑芬表示，受制於航班的數量，大部分的旅行團都難以成團。她解釋，航空公司的運力只是疫情前的一成，預計今年底亦只會增至三成，旅行社難以預訂到多張機票，「成團真係唔多，可能得疫情前5%左右。」

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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出席同一節目的香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦指，現時旅行有人滿之患的場面只是「虛火」，實際上主要都是查詢為主，預約的不多，估計本港有1700間旅行社，仍有1600間未能受惠於「0＋3」措施。

他又指，在「0＋3」下，酒店生意因失去成為檢疫酒店的機會，加上港人外出旅遊，估計酒店的生意會跌，「現在是最黑暗的時間，兩頭唔到岸」，預料酒店業界最多只可維持到疫情前40%至可以50%的生意。

崔定邦建議部分檢疫酒店改為用作「逆隔離」，相信本港嚴謹的的檢疫酒店要求必會滿足內地，以增加收入。（香港電台城市論壇FB專頁影片截圖）

他期望，可將部分檢疫酒店改為用作「逆隔離」，相信本港嚴謹的的檢疫酒店要求必會滿足內地，以增加收入。以往內地客佔外地旅客來港人數有78%，希望在推行「逆隔離」後，內地政府更有信心與香港通關。

他直言，亞州不少地區都已經解除入境限制措施，只剩下本港仍有入境限制，期望下周港府可以宣布取消入境限制至「0＋0」，以吸引外地旅客來港。