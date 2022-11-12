類鼻疽︱居大圍74歲婦染疫留醫威院　上月曾咳血　日前復發後確診

衞生署衞生防護中心今日（12日）確認新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於大圍74歲女子，她患有支氣管擴張和多種長期病患，包括高血壓、高血脂和甲狀腺亢奮。



衞生防護中心表示，病人曾於10月5日因痰涎帶有血絲前往威爾斯親王醫院急症室求診，當時無須入院，其後於周一（8日）再咳血頭前往威爾斯親王醫院求醫，支氣管肺泡灌洗樣本經公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。病人現仍然留院，情況穩定。



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病人有支氣管擴張、高血壓及甲狀腺亢奮等長期病患

衞生署衞生防護中心今日確認新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於大圍的74歲女子，她患有支氣管擴張和多種長期病患，包括高血壓、高血脂和甲狀腺亢奮。

本周一再度咳血入院 目前情況穩定

中心拍，病人曾於10月5日因痰涎帶有血絲前往威爾斯親王醫院急症室求診，當時無須入院，病人11月8日出現咳血再度前往威爾斯親王醫院，並須留院治療，經臨床診斷為肺部感染。病人現時仍然留院，情況穩定。她的支氣管肺泡灌洗樣本經公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

今年第36宗個案

根據中心的流行病學調查，該名病人發病前沒有到訪深水埗，亦沒有飲用未經煮沸的水。個案的流行病學調查仍在進行中，截至今日，本港今年共錄得36宗人類感染類鼻疽個案。為加強監測類鼻疽個案，衞生防護中心一直與醫院管理局緊密合作，並已經提醒全港醫生提高警覺，留意懷疑個案並盡快將病者安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報，並呼籲市民如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。感染個案於颱風或暴雨後較常出現，颱風或暴雨後土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

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