類鼻疽｜居藍田51歲男子染疫　發病前沒到訪深水埗區　今年第35宗

衞生防護中心今日（9日）公布，經衞生署公共衞生化驗服務處確認新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名51歲男子，他患有高血壓，居於藍田，於10月22日起出現發燒及小便不適徵狀，並於11月1日前往聖德肋撒醫院求醫，同日入院，其前列腺膿腫樣本今日經公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



衞生防護中心稱，根據流行病學調查，該病人發病前沒有到訪深水埗，亦沒有飲用未經煮沸的水，而個案的流行病學調查仍在進行中。截至今日，香港今年共錄得35宗人類感染類鼻疽個案。



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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病人患有高血壓 10月下旬起出現發燒及小便不適徵狀

政府將於周五（11日）刊憲，將類鼻疽納入法定須呈報傳染病，在刊憲前，今再增一宗個案。衞生防護中心稱，新增個案的51歲男子患有高血壓，居於藍田，他於10月22日起出現發燒及小便不適徵狀，本月1日前往聖德肋撒醫院求醫，同日入院。

病人發病前沒到訪深水埗 亦沒有飲用未經煮沸的水

他臨床診斷為泌尿系統感染，現時情況穩定，其前列腺膿腫樣本今日經公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。衞生防護中心流行病學調查顯示，該名病人發病前沒有到訪深水埗，亦沒有飲用未經煮沸的水，調查仍在進行中。

截至今日，本港今年共錄得35宗人類感染類鼻疽個案。連同今日新增的個案，共三分之二，即23宗居於深水埗區，其餘12病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺。

衞生防護中心稱，會繼續跟進早前就深水埗區錄得個案的環境調查，相關環境樣本檢測工作仍在進行中。而為加強監測類鼻疽個案，衞生防護中心一直與醫院管理局緊密合作，並已經提醒全港醫生提高警覺，留意懷疑個案並盡快將病者安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報。

衞生防護中心再次呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療，市民可參閱衞生防護中心類鼻疽資訊。