黃碼團進團出│姚柏良：放寬初期若能吸旅客2至3%「已經偷笑」

政府一再放寬社交距離措施，其中「團進團出」冀吸引旅客的來港安排，旅遊界立法會議員姚柏良今日（12日）表示，每走前一步都比原地踏步好，入境旅客持黃碼將可參觀部分景點，算是一個起步，但預期不會有很多入境團來港，若然回復2018年入境過夜海外旅客水平的2至3%，已經要偷笑。



姚柏良在港台節目《星期六問責》回應政府接連放寬社交跟離措施時稱，「每走前一步都比原地踏步好，節奏方面希望能加快」。

姚柏良表示，入境旅客的黃碼安排不合理，即將放寬黃碼的一些限制，讓旅客可以去一些景點，只是某些娛樂場所仍有限制，算是問題不大，以及如何調節旅客食飯安排。

四年前過夜旅客900萬人 冀今年能回復2至3%

被問到「團進團出」能吸引多少旅客來港，姚柏良引用2018年有900多萬海外旅客（已剔除內地旅客）入境香港並過夜的數據作參考，「相信今年內如果我們能夠返得到2、3%，你已經偷笑，我們處於一個非常非常低的起點，今年1至9月，講緊25萬的入境旅客，這個量完全是最低谷裡面，而家開始見到少少，可以向上爬的一個起色。」換句話說，姚柏良所指的2至3%，相當於18至27萬旅客。

他指出，實施初期不會很多入境團來港，通常旅客來港都會一程多站，只為來港玩兩三天或三四天是有，但數量不大，始終是個好開始，入境客看曙光，先做好個起點，希望有多些客來港。

「被動查核」疫苗通行證料對營運會有幫助

批發及零售界立法會議員邵家輝在同一節目表示，「團進團出」對零售業暫時沒有很大成效，因為客檢疫「0+3」入境安排對海外旅客無太大吸引力，反而造就港人出外旅行，擔心聖誕及新年假期本地的消費減少，影響經濟恢復，但強調支持有關政策，並希望放寬速度越快越好。

邵表示，逐步放寬防疫措施是好事，已看到晚上多了市民外出，部分處所即將改為「被動查核」疫苗通行證，對營運會有幫助，相信有助市面復常及經濟恢復。

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冀放寬工展會場內試食限制

廠商會會長史立德在節目中亦表示，「團進團出」不會令入境旅客突然大幅增加，建議政府積極爭取吸引更多商務旅客來港，香港防疫措施仍較各地嚴格，希望盡快實施「0+0」安排，否則失去競爭力。

廠商會下月9日舉辦為期24天的工展會，他希望能進一步放寬限制，容許入場市民在工展會場內試食，像國際七人欖球賽的觀眾都能夠在場內飲食，刺激工展會的氣氛。

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