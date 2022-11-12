強制檢測︱48幢上榜　涉半山俊傑花園、溱柏、帝柏海灣及黃埔花園

醫務衞生局公布最新強制檢測公告名單，今日（12日）有48幢大廈上榜，沙田區有六幢大廈因出現確診者上榜佔最多，屯門區有5幢上榜，兩區上榜大廈包括馬鞍山海典灣 1 座、海典居 7 座、沙田希爾頓中心 A 座、帝堡城 1 座、屯門彩華花園 A 座、慧豐園 4 座等。上榜住宅亦包括私人屋苑，包括半山列堤頓道48號俊傑花園、荃灣愉景新城 7 座、黃埔花園錦桃苑14座、大角咀帝柏海灣 3 座、北角港運城 1 座等。



另外，葵涌石籬二邨石禧樓、鴨脷洲利東邨東昇樓及屯門兆禧苑樂禧閣三幢大廈因污水樣本呈陽性，即屯門區共有6幢大廈上榜。當局提醒，相關人士須在明日（13日）及後日（14日）內檢測。



▼11月12日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有48個指明地方被納入強制檢測公告。18區當中以屯門區及沙田區佔最多有六幢大廈上榜，沙田區上榜大廈有馬鞍山海典灣 1 座、海典居 7 座、錦泰苑錦麗閣、沙田希爾頓中心 A 座、帝堡城 1 座、愉翠苑愉廉閣。

屯門區的六幢大廈則分別為屯門新圍苑新碧閣、屯門兆麟苑瑞麟閣、屯門彩華花園 A 座、屯門兆康苑兆榮閣、屯門慧豐園 4 座，以及污水檢測呈陽性的兆禧苑樂禧閣。

▼11月12日 部份確診大廈▼



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據最新強檢公告，港島有9幢大廈有較多確診者到訪，包括半山區列堤頓道48號俊傑花園、北角港運城 1 座、西灣河鯉景灣安曉閣、柴灣富景花園 1 座、柴灣山翠苑翠碧閣、香港仔嘉隆苑嘉俊閣、香港仔漁暉苑安暉閣、鴨脷洲利民道 7 號百良大廈、鴨脷洲鴨脷洲大街 33 號順景閣。

另外，因應在葵涌、鴨脷洲及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有三個指明地方被納入強制檢測公告，涉及葵涌石籬二邨石禧樓、鴨脷洲利東邨東昇樓及屯門兆禧苑樂禧閣。因此，全港島共有10幢大廈上榜。

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當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。另外，當局明日（13日）會於田灣嘉隆苑重開臨時流動採樣站。

13日臨時流動採樣站地點。

11月12日強檢大廈：

元朗 Grand Yoho 2 座



元朗溱柏 2 座



天水圍天澤邨澤潤樓



天水圍天耀一邨耀康樓



屯門新圍苑新碧閣



屯門兆麟苑瑞麟閣



屯門彩華花園 A 座



屯門兆康苑兆榮閣



屯門慧豐園 4 座



將軍澳欣明苑欣竹閣



將軍澳康盛花園 1 座



馬鞍山錦泰苑錦麗閣



馬鞍山海典居 7 座



馬鞍山海典灣 1 座



上水上水中心 5 座



上水祥龍圍邨景祥樓



上水逸峯 3 座



大埔太和邨新和樓



沙田帝堡城 1 座



沙田愉翠苑愉廉閣



沙田希爾頓中心 A 座



青衣美景花園 5 座



青衣青泰苑寶泰閣



青衣宏福花園 1 座



荃灣愉景新城 7 座



葵涌悅麗苑麗霞閣



葵涌葵蓉苑 2 座



深水埗海達邨海昌樓



石硤尾石硤尾邨美菖樓



大角咀帝柏海灣 3 座



紅磡黃埔花園錦桃苑14座



秀茂坪寶達邨達信樓



觀塘順利紀律部隊宿舍 3 座



九龍灣彩興苑彩蕎閣



九龍灣麗晶花園 15 座



藍田滙景花園 7 座



半山區列堤頓道48號俊傑花園



北角港運城 1 座



西灣河鯉景灣安曉閣



柴灣富景花園 1 座



柴灣山翠苑翠碧閣



香港仔嘉隆苑嘉俊閣



香港仔漁暉苑安暉閣



鴨脷洲利民道 7 號百良大廈



鴨脷洲鴨脷洲大街 33 號順景閣



11月12日污水樣本陽性須強檢大廈：

葵涌石籬二邨石禧樓



鴨脷洲利東邨東昇樓



屯門兆禧苑樂禧閣

