內地縮短入境檢疫期　盧寵茂指對人員流通正面　冀增檢疫酒店名額

內地放寬入境檢疫安排，由「7+3」（7天集中隔離+3天居家健康監測）縮短為「5+3」，同時將入境者陽性標準放寬為Ct值低於35。醫務衛生局長盧寵茂今日（13日）出現活動後表示，新措施對兩地人員流通有正面影響，調整Ct值要求可令兩地更容易對接，對通關有幫助，期望與內地政府密切溝通後，香港往深圳的檢疫酒店名額可以增加，讓更多港人可以到內地。



盧寵茂強調，社會復常的關鍵是要提高疫苗接種率，建立免疫屏障，預防重症及死亡。（資料圖片）

對於有專家顧問建議降低入境人士的檢測要求，以快速檢測代替核酸檢測，盧寵茂指快測準確度只有核酸檢測約兩成，會研究數據，再考慮調整措施。

被問及香港國際七人欖球賽成功舉辦，會否令政府放寛入境政策至「0+0」，盧寵茂指入場人士大部分是本地居民，與放寛入境檢疫關係不大，強調政府防疫政策「不是看一兩個活動或一兩個人的意見」，要考慮整體數據及全球疫情發展，世衛仍然將新冠疫情定為公共衛生事件，政府會繼續穩紮穩打處理疫情，適時調整防疫政策。

他又指，新冠疫情已令本港有10名11歲以下兒童因新冠嚴重併發症死亡，現時3歲以下幼童的疫苗接種率不足兩成，重申令兒童恢復正常生活的最有效方法是接種疫苗。

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