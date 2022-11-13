強制檢測｜涉39幢大埔區最多　豪宅擎天半島、藍灣半島上榜

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今（13日）公布最新名單，共涉及39幢大廈，其中大埔區錄得五幢大廈榜上有名，成為18區之冠，包括新峰花園 25 座及 29 座、富善花園 2 座等。黃大仙區及觀塘區亦各有四幢大廈上榜。

強檢名單亦不乏豪宅，例如位於九龍站上蓋的擎天半島 3 座及柴灣藍灣半島 2 座等。另有三幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括葵涌石籬二邨石福樓、屯門兆禧苑雅禧閣及鴨脷洲利東邨東安樓。



▼11月13日 部份強制檢測大廈▼



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最新強檢名單顯示，39幢大廈上榜，當中36幢有較多居民確診，另有三幢大廈涉污水樣本檢測呈陽性而上榜。

將軍澳3幢大廈要檢測 涉海悅豪園、維景灣畔等

18區之中，以大埔區上榜大廈數目最多，共涉五幢，包括新峰花園 25 座及 29 座、富善邨善雅樓、富善花園 2 座及運頭塘邨運來樓；黃大仙區及觀塘區緊追其後，各有四幢大廈榜上有名，前者包括黃大仙下二邨龍智樓、鑽石山鳳德邨硃鳳樓、牛池灣彩虹邨金漢樓及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 1 座，後者則涉及牛頭角下邨貴月樓、九龍灣麗晶花園 12 座、觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座及藍田滙景花園 11 座。

將軍澳有3幢上榜，涉將軍澳將軍澳中心 7 座、蔚藍灣畔 3 座及都會駅 2 座。

上榜大廈亦不乏豪宅及藍籌屋苑，例如尖沙咀擎天半島 3 座及柴灣藍灣半島 2 座等。

▼11月13日 強制檢測公告詳情▼



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另有三個大廈範圍涉污水樣本陽性上榜，包括葵涌石籬二邨石福樓、屯門兆禧苑雅禧閣及鴨脷洲利東邨東安樓。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

11月13日強檢大廈：

將軍澳將軍澳中心 7 座

將軍澳蔚藍灣畔 3 座

將軍澳都會駅 2 座

沙田河畔花園 E 座

馬鞍山錦禧苑錦欣閣

大埔新峰花園 25 座

大埔新峰花園 29 座

大埔富善邨善雅樓

大埔富善花園 2 座

大埔運頭塘邨運來樓

上水翠麗花園 2 座

粉嶺維也納花園 2 座

天水圍天悅邨悅泰樓

天水圍天盛苑盛麗閣

屯門兆康苑兆樂閣

屯門澤豐花園澤泰樓

東涌裕東苑喜東閣

青衣偉景花園 4 座

荃灣海濱花園海觀閣

長沙灣海麗邨海慧樓

何文田愛民邨德民樓

紅磡陽光廣場 2 座

尖沙咀擎天半島 3 座

黃大仙黃大仙下二邨龍智樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

牛池灣彩虹邨金漢樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 1 座

牛頭角牛頭角下邨貴月樓

九龍灣麗晶花園 12 座

觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座

藍田滙景花園 11 座

堅尼地城士美菲路83號時美閣

北角英皇道 26-36 號興漢大廈

鰂魚涌太古城青松閣

筲箕灣東欣苑榮欣閣

柴灣藍灣半島 2 座

11月13日污水樣本陽性須強檢大廈：

葵涌石籬二邨石福樓

屯門兆禧苑雅禧閣

鴨脷洲利東邨東安樓