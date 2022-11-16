一家五口確診　16個月幼女一度插喉　父親：打到針應該唔會咁嚴重

今年初的第五波疫情，導致逾百萬港人感染，當中不乏幼兒患者，李耀峰一家五口亦是其中一個染疫家庭，自己與太太及三名女兒相繼確診，其中16個月大的幼女欣欣病情嚴重，出現腦炎併發症，一度危殆送，須插喉治療，幸現時已康復。他憶述當時的心情很沉重，「極度驚慌、擔心」，更慨嘆當時未有適合幼女接種的疫苗，否則如已打針，病徵或會較輕微。

醫生指出，未完成接種新冠疫苗的兒童確診，有較大機會出現腦炎及嘶哮症等嚴重併發症，呼籲家長應及早帶子女打針。



左起：屯門醫院兒童及青少年科顧問醫生袁志立；欣欣父親李耀峰；屯門醫院兒童及青少年科部門主管黃立明。（張浩維攝）

出現高燒腦炎症狀入院需插喉

欣欣今年三月初確診，父親李耀峰憶述，當時在家中發現女兒高燒超過攝氏40度，並有抽筋及嘔吐等症狀。欣欣其後被送至屯門醫院兒童深切治療部留醫十八日。因出現腦炎症狀，最嚴重時曾需要插喉治療，醫生處方瑞德西韋、類固醇、丙種球蛋白、托珠單抗等多種藥物治療。

家人交叉感染 冷水降溫反抽筋

李耀峰稱，二月初，太太及兩名八歲女兒相繼確診。在家隔離期間，幼女欣欣亦感染。他說，欣欣一度高燒至超過攝氏40度，持續十多分鐘，他替女兒沖冷水來降溫不久後，女兒開始抽筋。被送至屯門醫院後，仍有抽筋症狀，服藥後雖停止抽筋但陷入昏睡，然後被轉送到兒童深切治療部留醫，他自己亦於幾日後確診。

李先生指女兒確診後，自己心情沉重、極度驚慌。（張浩維攝）

欣欣一度危殆，他形容當時「心情沉重、極度驚慌、擔心」。當醫生建議處方瑞德西韋等藥物給欣欣時，詳細解釋了可能出現的副作用，當時毫不猶豫便同意，「唔好理啦，照用啦。」幸好欣欣服藥後並未出現副作用。

屯門醫院兒童及青少年科顧問醫生袁志立表示，服食瑞德西韋、類固醇、丙種球蛋白、托珠單抗等新冠治療藥物，病人長遠而言不會有副作用。

建議同時接種新冠及流感疫苗

袁志立稱，未完成接種新冠疫苗的兒童確診後，有較大機會出現腦炎及嘶哮症等嚴重併發症，現時踏入冬季流感高峰期，若同時患上新冠肺炎及流感將會是「雙重打擊」。他建議家長應同時替子女接種兩款疫苗，以防止較嚴重的併發症。家長若發現子女高燒，應盡快帶他們到醫院求醫，不建議自己處理降體溫。

袁志立醫生建議家長應同時帶子女接種新冠疫苗及流感疫苗。（張浩維攝）

李耀峰稱，欣欣出院後已接種第一劑新冠疫苗，其後亦會帶她接種第二及第三針。他慨嘆今年初未有適合欣欣年齡接種的疫苗，「如果打到針，應該唔會咁嚴重。」他建議其他家長應盡快帶子女接種新冠疫苗，「中咗一次，不代表不會再中。」，疫苗可以加強體內抗體，預防重症。

袁志立表示，兒童接種疫苗，不論科興或復必泰疫苗均安全高效，有效預防重症及死亡，如家長有意於聖誕及新年假期帶子女外遊應盡快打針。六個月或以上兒童均可接種新冠疫苗。科興疫苗接種地點包括私家診所、社區疫苗接種中心及接種站、兒童社區疫苗接種中心。復必泰幼兒及兒童配方接種地點則需到兒童社區疫苗接種中心，並需預先預約。

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的專題網站詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。