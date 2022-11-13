許樹昌：七欖後疫情無反彈　接種第二代疫苗後　可考慮解除口罩令

本港疫情回穩，政府專家顧問許樹昌今日（13日）出席「新冠康復者身。心。靈關顧日」專家座談會後表示，本港疫情相對平穩，國際七人欖球賽後亦未見疫情反彈，認為是釋出一個好的訊號，相信本港現時有空間陸續舉辦更多大型活動。他又提到，現階段不適宜取消口罩令，至少要待冬天過後、市民接種第二代疫苗後，才能考慮放寬戶外口罩令。



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許樹昌表示，本港疫情相對平穩，確診個案維持4,000至5,000宗水平，並以輕症為主。病毒即時繁殖率亦低於1，加上本港接種率持續上升，相信疫情會逐漸緩和。

他指出，國際七人欖球賽期間有大批人士沒有佩戴口罩，亦未見疫情反彈，認為本港現時有空間舉辦更多大型活動。他又指，由於本港近兩年戴口罩的情況良好，多種呼吸道疾病受控，又提醒本港要小心冬季流感襲擊，目前不適宜取消口罩令。至少要待冬天過後、市民接種第二代疫苗後，才能考慮放寬戶外口罩令。但認為乘搭公共交通工具及身處人多擠逼地方的環境時，仍需繼續佩戴口罩。

許樹昌表示，目前不適宜取消口罩令。（資料圖片）

近日政府公布「團進團出」入境措施，許樹昌相信在實施「疫苗通行證」及獨立用膳的前提下風險不大，可減少旅客接受核酸檢測的次數，並舉例指若旅客在港逗留4日3夜，可只做兩次核酸檢測。但抵港首日檢測仍須維持，因相關措施有效找出六成確診個案，及有助監察變種病毒。

另外，醫管局近日更新密切接觸者提早返回工作崗位安排，指如果員工的快速抗原測試呈陰性、沒有任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位。許樹昌表示，醫管局員工能夠做好防疫措施，此措施在醫管局員工上實行較為容易，但此措施未必適用於所有市民。