孔繁毅料明年夏季復常　可取消入境限制、口罩令　惟冬季仍要打針

撰文：勞敏儀
出版：更新：

社交距離措施逐漸放寬，政府亦公布將於本月內准黃碼旅客「團進團出」。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅在無綫節目《講清講楚》認為，旅客帶來的風險較低，建議可免卻繁複的檢測程序，減少至抵港當日及第三日做核酸檢測，其餘日子以快測取代。
他估計，本港明年夏季可以全面復常，包括取消入境限制、口罩令，但入冬後仍要戴口罩，以及接種流感及新冠肺炎的加強劑。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅。（資料圖片 / 夏家朗攝）

孔繁毅認為，本港社區已建立混合免疫屏障，旅客或外遊港人抵港後的感染個案，佔整體確診人數約10%以下，大部分旅客因已打齊針，感染後病情較輕微，對醫療系統構成的壓力很低。他認為，「團進團出」安排下，旅客需要使用安心出行，有疫苗接種要求，風險較低，建議核酸檢測減少至第0日（即抵港當日）及第3日，其他日子的檢測透過快測取代。

每年冬天戴口罩　接種流感及新冠加強劑

他又認為，明年夏季可以全面復常，包括全面取消入境限制，不用再做核酸檢測、取消口罩令及社區隔離措施，但每年冬天或要戴返口罩，尤其是在室內及人多的地方，同時要接種流感及新冠肺炎的加強劑，大大減低兩者爆發及重症死亡風險。

▼11月1日　機場禁區離境層人氣回升▼

+15

流感及新冠病毒雙夾擊 先後感染有機會引致併發症

孔繁毅表示，農曆新年起踏入流感高峰期，有研究顯示，市民未必會同時感染新冠肺炎及流感，通常是「一前一後」，當感染新冠肺炎後，對呼吸道造成大破壞，再感染流感病毒時，容易出現併發症，在下呼吸道出現肺炎，在雙重夾擊下，重症及死亡率有機會突然飆高，但也視乎當時溫度、疫苗接種率及市民戴口罩情況，呼籲市民盡快接種兩種疫苗。他擔心不少院舍長者未打齊針或未曾感染，加上有長期病患，一旦鬆懈或出現院舍爆發，影響甚大。

對於每日確診個案持續在5000宗水平徘徊，孔繁毅認為要靠混合免疫（即打齊針及感染後康復），「整體仍有三、四成人口未感染及打針，要時間令感染人數上升，整體（確診）數字先會慢慢回落……只要無新變種病毒株，不是亞病毒株，整體感染人數應該會慢慢下降，加上有第二代疫苗讓市民接種，下降趨勢會更快。」他又指，XBB、BQ.1、BQ.1.1、BA.2.75個案呈上升趨勢，或陸續取代Omicron BA.5，但料對疫情及留院情況影響不大。

暫未需要全民打第四針　或待第二代疫苗

至於需否接種第四針，他認為暫時無需要，因目前疫苗只用原始病毒株，加上大部分人已打三針及曾確診，故效用不大，「如果要打第四針可以等，到年底或明年初有新的第二代疫苗接種，效果可能更好。」對於國藥目前研究的二價疫苗，他稱一星期已產生足夠抗體。

倘市民未曾接種新冠疫苗或只打一針，他指接種二價疫苗的效果沒有那麼好，但日後可能仍會應用新一代疫苗，「可能已不能回頭，因為那些疫苗都會慢慢被淘汰，如果你新接種，效果我相信對於Omicorn的保護力會比第一代好」，但同樣要打齊三針才有效果。

抗疫千日｜政府專家孔繁毅：新冠肺炎係我一生以來最大嘅經歷孔繁毅指二價疫苗較初代有效料會不斷更新　每年入冬前或須接種抗疫千日｜孔繁毅：政府錯過今夏放寬時機　兩項防疫措施暫不能撤孔繁毅：二價疫苗較初代更有效值得引入　料BA.2.75將在港流行0+3｜孔繁毅指兩三周內無反彈可「0+0」　有條件撤食肆人數上限憂防疫措施放寬增流感風險　孔繁毅：幼童應盡早接種疫苗0+3︱孔繁毅︰如確診數回落　輸入個案無反彈　料數星期後可改0+0
新冠肺炎