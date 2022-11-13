孔繁毅料明年夏季復常　可取消入境限制、口罩令　惟冬季仍要打針

社交距離措施逐漸放寬，政府亦公布將於本月內准黃碼旅客「團進團出」。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅在無綫節目《講清講楚》認為，旅客帶來的風險較低，建議可免卻繁複的檢測程序，減少至抵港當日及第三日做核酸檢測，其餘日子以快測取代。

他估計，本港明年夏季可以全面復常，包括取消入境限制、口罩令，但入冬後仍要戴口罩，以及接種流感及新冠肺炎的加強劑。



政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅。（資料圖片 / 夏家朗攝）

孔繁毅認為，本港社區已建立混合免疫屏障，旅客或外遊港人抵港後的感染個案，佔整體確診人數約10%以下，大部分旅客因已打齊針，感染後病情較輕微，對醫療系統構成的壓力很低。他認為，「團進團出」安排下，旅客需要使用安心出行，有疫苗接種要求，風險較低，建議核酸檢測減少至第0日（即抵港當日）及第3日，其他日子的檢測透過快測取代。

每年冬天戴口罩 接種流感及新冠加強劑

他又認為，明年夏季可以全面復常，包括全面取消入境限制，不用再做核酸檢測、取消口罩令及社區隔離措施，但每年冬天或要戴返口罩，尤其是在室內及人多的地方，同時要接種流感及新冠肺炎的加強劑，大大減低兩者爆發及重症死亡風險。

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流感及新冠病毒雙夾擊 先後感染有機會引致併發症

孔繁毅表示，農曆新年起踏入流感高峰期，有研究顯示，市民未必會同時感染新冠肺炎及流感，通常是「一前一後」，當感染新冠肺炎後，對呼吸道造成大破壞，再感染流感病毒時，容易出現併發症，在下呼吸道出現肺炎，在雙重夾擊下，重症及死亡率有機會突然飆高，但也視乎當時溫度、疫苗接種率及市民戴口罩情況，呼籲市民盡快接種兩種疫苗。他擔心不少院舍長者未打齊針或未曾感染，加上有長期病患，一旦鬆懈或出現院舍爆發，影響甚大。

對於每日確診個案持續在5000宗水平徘徊，孔繁毅認為要靠混合免疫（即打齊針及感染後康復），「整體仍有三、四成人口未感染及打針，要時間令感染人數上升，整體（確診）數字先會慢慢回落……只要無新變種病毒株，不是亞病毒株，整體感染人數應該會慢慢下降，加上有第二代疫苗讓市民接種，下降趨勢會更快。」他又指，XBB、BQ.1、BQ.1.1、BA.2.75個案呈上升趨勢，或陸續取代Omicron BA.5，但料對疫情及留院情況影響不大。

暫未需要全民打第四針 或待第二代疫苗

至於需否接種第四針，他認為暫時無需要，因目前疫苗只用原始病毒株，加上大部分人已打三針及曾確診，故效用不大，「如果要打第四針可以等，到年底或明年初有新的第二代疫苗接種，效果可能更好。」對於國藥目前研究的二價疫苗，他稱一星期已產生足夠抗體。

倘市民未曾接種新冠疫苗或只打一針，他指接種二價疫苗的效果沒有那麼好，但日後可能仍會應用新一代疫苗，「可能已不能回頭，因為那些疫苗都會慢慢被淘汰，如果你新接種，效果我相信對於Omicorn的保護力會比第一代好」，但同樣要打齊三針才有效果。