宵夜回歸│酒吧業界冀世界盃帶動通宵生意　促放寬人數限制措施

政府昨日（3日）放寬多項防疫措施，包括取消酒吧及食肆等場所的營業時間限制。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（4日）表示，昨日凌晨因「撞正」天文台發出8號風球，故大部份酒吧沒有營業，相信要至今晚及周六（5日）才會見到放寬措施對生意的影響。



梁立仁希望，今個月開鑼的世界盃可吸引市民到酒吧觀看賽事，令生意可慢慢復蘇。他又促請政府取消酒吧內只可坐滿牌照人數75％的限制：「始終有個人數限制，生意恢復唔到疫情前水平。」



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梁立仁今日在港台節目《千禧年代》中指，取消營業限制後的兩晚，因打風及下雨等原因，業界反映顧客人數沒有大增幅，相信要至今晚及周六（5日）才會見到放寬措施對生意的影響。

市民三年來已改變消費模式 冀世界盃帶動酒吧生意

他又表示，疫情下近三年市民消費模式改變，而其他處所如派對房間及食肆等亦增加了很多設施，擔心市民已習慣到其他場所消遣。他寄望接下來的世界盃可令生意逐漸復蘇：「酒吧睇波氣氛會比其他地方濃厚啲，希望大家慢慢對酒吧嘅感覺回復番疫情之前。」

不過梁立仁認為，生意未必可回復到疫情前：「停咗三年咁耐，復蘇要相對較長時間。」他預料，放寬時間限制等措施後，業界生意額只可回復至以往的70%至80%。

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