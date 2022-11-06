七人欖球賽｜首位港產欖球主裁判亮相　陳頌豪望走到奧運賽場

在欖球世界，華人面孔佔少數，例如香港隊今屆香港國際七人欖球賽陣中，僅姚錦成、李卡度和麥季聰三人。

其實今屆主裁判中，也出現一位港產裁判、首位七欖世界系列賽華人主裁判，他就是陳頌豪（Craig）。



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陳頌豪（Craig）是首位七欖世界系列賽華人主裁判。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽於周五（4日）復辦，相隔三年，香港欖球盛事總算過關斬將地完成。雖然香港隊成績不似預期，以5連敗作結，但對香港球迷、球員，甚至是球證都是一次難得的經驗。

「由宣布舉辦到延期，再到復辦，直到可以切實地踏上球場，感覺很不真實。」Craig笑說，感覺如幻似真，然而他今屆的確地香港大球場內執法8場賽事，讓球員時的夢想如願以償。

陳頌豪首次以踏足大球場執法。（鄭子峰攝）

曾是嶺南大學欖球隊隊長，也曾效力天水圍欖球隊，肯定也像不少本地欖球員一樣，想像過自己在大球場上奔馳的模樣。「以前做球員經常想，有一天自己可以踏上大球場，但清楚這是沒有可能，因為技術層面上差太多。」Craig笑說自己能用另一個角色參與其中，也相當滿足。

Craig由球員轉為裁判就只因為一個契機，他曾是那種會質疑球證的球員，當時教練就建議他上教練班，多了解球例，「2016年上球證班，然後發現自己有興趣。」之後發現在球證行列發展並非易事，疫情後欖球總會全職處理行政事務的員工都只剩一個，更遑論是全職球證？「難的，因為需要（浸淫）的時間長，加上香港生活好多時向錢看，夢想在後。」

Craig為追夢，身兼保險工作、球會市場部和教練三職，「畢竟沒有公司可以讓我飛往外地和請假。」

他說雖然自己非第一個「香港人」主裁判，皆因女子欖球和麥菲諾（Matt Rodden）已是先例，但自己作為首位男子欖球兼港產華人球證，靠的除了努力還有些運氣：「首先本地聯賽要做得好，代表香港去亞洲聯賽。我比較幸運有份做奧運資格賽，因為當時為了公平，會有一個世界系列賽的球證過來（觀察）。」他當時正正被球證教練相中，隨即再參與兩大比賽「試吹」，終走世界系列賽、成為19位主裁判之一。

即使在外國人當道的欖球世界，Craig也期望自己可以走得更遠：「麥菲諾是我第一個球證教練，雖然他是外藉人士，曾任外國聯賽球證，相比下認受性較高，也更容易被接受，但我也希望能跟隨他的步伐，走到更遠。」麥菲諾走過最頂級的球賽，正是奧運，陳頌豪追隨「師傅」成功軌跡，日後可望登上球證生涯高峰。

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