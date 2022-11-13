七人欖球｜港隊力挫東道主韓國捧盃　11月尾赴阿聯酋力爭衛冕

香港男子七人欖球隊周日（13日）出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站，於決賽以19：12擊敗東道主韓國，繼泰國站後再度捧盃。



香港男子七人欖球隊雖然在香港大球場上以五連敗完成「香港國際七人欖球賽」，球員們均大失所望，但港隊並沒有因此鬆懈，出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站時，初賽以2勝1和的成績，首名出線盃賽四強。

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韋兆新今場再建功。（公關提供）

是日港隊準決賽先以17：0狠挫菲律賓，殺入決賽。下午決賽期間，雖然半場落後5：12，但憑出色的防守取回球權，再由韋兆新達陣成功，追平12：12。

港隊在下半場最後45秒，再有靴貝特達陣，反勝19：12。繼泰國站後，港隊再下一城於韓國站捧盃，下一站將於11月26、27日假阿聯酋舉行，力爭衛冕。

下一站將於11月26、27日假阿聯酋舉行，港隊力爭衛冕。（公關提供）