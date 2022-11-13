七人欖球｜港隊力挫東道主韓國捧盃 11月尾赴阿聯酋力爭衛冕
撰文：張倩儀
出版：更新：
香港男子七人欖球隊周日（13日）出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站，於決賽以19：12擊敗東道主韓國，繼泰國站後再度捧盃。
香港男子七人欖球隊雖然在香港大球場上以五連敗完成「香港國際七人欖球賽」，球員們均大失所望，但港隊並沒有因此鬆懈，出戰亞洲七人欖球系列賽韓國站時，初賽以2勝1和的成績，首名出線盃賽四強。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
是日港隊準決賽先以17：0狠挫菲律賓，殺入決賽。下午決賽期間，雖然半場落後5：12，但憑出色的防守取回球權，再由韋兆新達陣成功，追平12：12。
港隊在下半場最後45秒，再有靴貝特達陣，反勝19：12。繼泰國站後，港隊再下一城於韓國站捧盃，下一站將於11月26、27日假阿聯酋舉行，力爭衛冕。
七欖｜港隊挫中國首名出線 4強對戰菲律賓再爭盃七人欖球賽｜姚錦成五連敗後不言退 奧運資格賽與七欖的取捨香港七欖｜由七欖賽觀眾到終為港披甲 麥季聰盼鞏固華人地位香港七欖｜姚錦成將獻大球場最終戰 明年杭州亞運後退役我的名字・李卡度｜香港七欖華將的使命 他以信念賦予洋紫荊意義七欖｜麥季聰首獲香港徵召達陣 港隊亞洲系列賽挫日本封王