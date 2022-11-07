七人欖球賽｜視障人士另類觀戰　以獨有道具體驗比賽

香港國際七人欖球賽周日比賽（6日），高層位置上有一群視障人士入場參與，他們透過旁述員與專屬「道具」，以口述影像形式一同感受比賽。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

視障人士透過旁述與觸感紙，了解比賽進程。（黎建明攝）

今次活動由香港失明人協進會與欖球總會合作，亦是賽馬會「開聲體」體育口述影像服務的活動之一，超過三十名視障人士在比賽期間戴上耳機，由六位旁述員激情描述比賽，視障人士手中輔以特別準備的「觸感紙」，上面印有球場各種邊線與區域線，線條均有凸起的手感，協助視障人士了解賽場環境。

七人欖球賽｜姚錦成五連敗後不言退 奧運資格賽與七欖的取捨

七人欖球賽｜港隊對加拿大錯過首勝良機 李卡度悔恨：沒好好爭取

觸感紙上的線條均微微凸起，方便視障人士使用。（黎建明攝）

本身是運動愛好者的視障人士馬小姐，以往僅在電視觀看賽事，她指如果無人在旁講解，即使身處現場亦不清楚比賽狀況，因此以前不會入場，今次是她首次入場感受比賽。

賽前一星期，知道自己將可入場觀戰，並有口述影像旁述後，她感到非常興奮，「我這個星期都有看資料，前一晚亦校鬧鐘，確保自己不會遲到。」

馬小姐稱，小時候看過動畫《足球小將》，認為在大球場觀戰會很有氣氛，今次終可入場，現場充滿熾熱歡樂氣氛，就像嘉年華一樣，她亦能從旁述感受比賽的飛快節奏。旁述對比賽「鬥牛」的描述，令她尤為深刻，「雙方各自有三人，眾人搭着肩膊，圍着欖球爭奪球權。」

具體的旁述，對視障人士尤為重要，「雖然電視旁述亦有描述賽事，但是內容較為空泛，口述影像更能具體地描述比賽細節，例如球員身高、體重、隊服，種種簡單的描述，聚集起來令我對這名球員更有立體概念。」

七人欖球賽｜香港隊三度達陣仍負薩摩亞 拜仁：明爭取主場勝仗

七人欖球賽｜麥季聰被主場氣氛「嚇到瀨屎」 目標開齋未敢言接班

兩名旁述員正激情地旁述比賽。（黎建明攝）

不止是觀眾，欖球對一眾口述影像旁述員而言亦是全新體驗。凌先生過往雖曾現場旁述足球和籃球比賽，七人欖球卻是「第一次」，需特地為賽事「做功課」，「我們盡量描述球的移動，而達陣、鬥牛的情況，亦會仔細講解。」

他認為賽場上球員突破的一刻最為刺激，旁述亦會以「交叉走位」、「一個假動作」、「踏右走左」、「麻鷹捉雞仔」等描述，讓視障人士有更佳體驗，馬小姐亦在旁附和，指旁述員曾以足球術語「踢俾兩秒後嘅自己」描述比賽畫面，令她馬上了解場上情況。

曾經入場觀戰港超的「阿東」，透過今次活動首度入場觀戰七欖。（黎建明攝）

曾入場觀戰港超的視障人士「阿東」，今日亦是他的七欖初體驗。他形容現場氣氛比港超更為熾熱。欖球比賽節奏較足球比賽更快，需望遠鏡輔助觀戰的他坦言有些困難，幸好比賽亦有些停頓位，讓他能追回比賽發展。

活動負責人阿君表示，香港失明人協進會早在2020年已與欖球總會溝通好，會組織視障人士入場觀戰七欖，但受疫情影響，無奈延期至今年舉行。他希望未來繼續帶視障人士到不同活動，亦正與欖總及賽馬會商討，讓視障人士來年可以再次現場觀戰七欖。

更多七欖相關報道：