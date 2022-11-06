七人欖球賽｜澳洲最後2分鐘絕地大反擊封王　五連霸斐濟終斷纜

香港國際七人欖球賽決賽，上屆巡迴賽冠軍澳洲在全程落後下，最後關頭反超比數，以20：17擊敗過去五屆香港七欖霸主斐濟，全場球迷熱烈掌聲中贏得冠軍。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

香港國際七人欖球賽澳洲最後2分鐘大反擊，反勝斐濟封王。（鄭子峰攝）

經歷三日激戰，決賽前全勝的斐濟與小組賽曾不敵薩摩亞的澳洲相遇。兩軍上次對決是9月時的七欖世界盃，當時斐濟以38：14獲勝。賽前雙方奏唱國歌，將現場氣氛推至高峰，其後斐濟隊舉起一名港隊青年軍小孩，引來全場歡呼。

比賽正式開始，斐濟隨即猛烈進攻，並在開賽48秒已取得達陣，領先5：0。斐濟在上半場剩餘3分鐘時再接再厲，從中路突破後達陣，今次更成功踢入附加分，將優勢擴大至12分。

香港國際七人欖球賽澳洲反勝斐濟封王。（鄭子峰攝）

澳洲在上半場完結前猛烈反擊，終在多次突破後，成功吸引斐濟將注意力移到中間，澳洲隨即把握機會將球轉移至右邊並成功達陣，半場前追至5：12。

下半場開始1分20秒，澳洲再從右路找到斐濟防守缺口並達陣成功，將比數追成10：12的2分之差。斐濟重新開球後雖然曾驚險掉球，卻迅速被己方球員拾回，更乘對方不備直衝達陣，再將比數拉開至17：10。

七人欖球賽決賽精彩圖輯：

+ 5

澳洲沒有因此氣餒，並在最後2分鐘時左路吸引斐濟注意力後，以踢球方式將球轉至右方達陣追至15：17。最後20多秒，澳洲奪回球權，一路直衝底線，當裁判宣布達陣有效，全場掌聲與歡呼聲四起，澳洲20：17反勝，比賽亦隨即結束，澳洲打破斐濟近年在香港七欖的壟斷封王。

行政長官李家超負責頒獎，頒發冠軍前，現場播上一曲《We Are the Champion》祝賀並輔以煙花，再次引來全場歡呼，並為冠軍澳洲隊送上熱烈掌聲。