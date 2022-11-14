醫思健康未經同意互用旗下品牌客戶資料　涉Dr Reborn、仁和體檢

私隱專員公署今日（14日）發表調查報告，指公署去年收到兩宗投訴，均與醫思健康有關。報告指出，有投訴人曾帶女兒到匯兒求診，其後該名醫生加入Dr Reborn後，其客戶個人資料亦被轉移到Dr Reborn；而另一個投訴人，則曾到紐約醫療接受治療，之後發現仁和體檢的職員，能在電腦系統中看到醫思健康客戶資料。

公署表示，調查後發現，截止今年8月，醫思健康旗下的39個品牌中，共有28個品牌使用集團的統一內部系統，涉及約108萬名會員的資料。公署批評，當事人本來只向個別品牌提供個人資料，惟在他們不知情下，卻被披露及轉移予其他品牌職員，故認為醫思健康違反了《私隱條例》的規定，並指示醫思健康糾正違規行為。



DR REBORN提供醫美服務，並稱為「香港最大醫療美容集團」。（Dr Reborn 網站）

私隱專員公署於2021年6 月10 日及8月26日，分別收到兩名市民投訴，個案均與醫思健康旗下的品牌有關，當中包括匯兒兒科醫務中心、Dr Reborn、紐約醫療、仁和體檢。

Dr Reborn可檢匯兒病歷紀錄

在首宗投訴，投訴人曾於2018年帶同女兒到尖沙咀海洋中心的匯兒求診。登記時，投訴人提供她本人及女童的個人資料，亦提供了女童外婆的電話號碼。

直到2020年，一直有使用 Dr Reborn 服務的外婆收到一個來自Dr Reborn 的電話短訊，短訊中載有該女童的姓名。職員向外婆表示，因該醫生加入了 Dr Reborn， 故該醫生的客戶的個人資料亦轉移到Dr Reborn。

公署指出，Dr Reborn職員輸入外婆的電話號碼後，該內部系統會顯示該女童及外婆的資料，而根據醫思健康提供的螢幕擷圖，女童的會員號碼、姓名及病歷紀錄等亦會被展示。

私隱專員公署今日發表調查報告。（盧翊銘攝）

職員在該系統輸入外婆的電話號碼後，可顯示女童在匯兒的紀錄、外婆在Dr Reborn 的紀錄等，當中包括女童的病情描述。（私隱專員公署報告）

仁和體檢可檢視紐約醫療客戶資料 包括母親名及保險資料

另一宗個案，則有投訴人於2016年到尖沙咀紐約醫療光顧脊醫服務。直至2021年7月，他跟進其家人早前光顧仁和體檢有關的投訴時，雖然只留下姓氏，但發現仁和體檢職員以全名稱號他。

該職員向投訴人解釋，由於他曾光顧醫思健康旗下的紐約醫療的脊醫服務，而該職員可從電腦系統中看到醫思健康所有客戶的資料，故得知投訴人的全名。此外，該職員亦可說出他曾光顧紐約醫療的日期。

經調查後，公署發現仁和體檢職員於該內部系統中輸入投訴人的電話後，便能得知投訴人亦屬醫思健康的會員，並可閱覽到投訴人全名，他過往曾到紐約醫療診症的資料，以及其母親的姓名及保險資料，而投訴人從未向仁和體檢提供上述資料。

投訴人於該系統中的完整紀錄擷圖，當中載有投訴人母親的姓名及保險資料。（私隱專員公署報告）

指示禁止職員互用其他品牌客戶個人資料

公署表示，在被醫思健康收購前，上述事主均分別為匯兒及紐約醫療的既有客戶，醫思健康收購後，便將既有客戶的個人資料儲存於該系統中。公署批評，醫思健康沒有向他們提供醫思健康的該隱私聲明，故收購前既有客戶根本無從得知其個人資料會被儲存於該系統中，而醫思健康亦從未就有關安排徵得客戶同意。

專員認為，醫思健康作為一個具規模的上市集團，應有足夠的資源及條件制定完善的政策，以確保系統的設計能符合《私隱條例》規定，專員對此表示遺憾。

公置指示醫思健康以糾正違規行為，包括禁止旗下品牌職員透過該系統互用或查閱旗下其他品牌的客戶的個人資料，除非醫思健康在收集相關客戶的個人資料時已向相關客戶述明，或事後已取得相關客戶同意。