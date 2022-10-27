36歲男業主捲租務糾紛　網上起底租客照片姓名等個資被私隱署拘捕

一名36歲男業主，疑與租客發生租務糾紛後，今年2月在社交平台抨擊租客，並發布其女兒的個人資料，包括其照片、英文姓名、就讀的大學課程等，涉嫌違反《私隱條例》，個人資料私隱專員公署今日（27日）在新界南拘捕涉案男業主。被捕人士已獲准保釋，等候當局進一步調查。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

私隱專員公署指，調查顯示，事主為一名大學生，案發期間與父母租住被捕男子持有的單位，其父母與被捕男子發生租務糾紛，隨後在今年二月，有人在社交媒體平台的群組，先後發布兩條涉及其個人資料的訊息，包括其英文姓名、照片及其在大學就讀的課程和年級等，並對事主的父母作出負面評論和指控。

該署指，今日在新界南拘捕涉案的36歲男業主，指在涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《私隱條例》，被捕男子現已獲准保釋。當局指，會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年，又強調《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。