大專生稱信解放軍進行細菌實驗　網上稱不排除製炸藥　囚4年半

大專男生2017年在高登討論區發文，自言不排除會製作炸藥轟炸解放軍軍營，早前被裁定煽惑他人製造爆炸品罪成，案件今（14日）在區域法院判刑，辯方律師指男生有自大妄想症，相信解放軍進行細菌實驗，會影響其中醫研究才會犯案。暫委法官鄭紀航卻認為其心理情況無影響其思維，又指其貼文附上製作炸藥的方法，具有潛在風險，帖文針對解放軍營更會加重刑責，考慮檢控延誤等，判被告入獄4年半。



專家稱指被告心理狀態不可預料

被告陳振銘（27歲），經審訊後被裁定一項煽惑他人製造爆炸品罪成，指他於2017年11月17日，在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油。心理專家報告指，被告患有自大妄想症，現時心理狀態不可預料，故未能評估其重犯風險。

被告陳振銘被裁定一項煽惑他人製造爆炸品罪成，被判囚4年半。(劉安琪攝)

辯方指被告有自大妄想症

辯方求情指，被告的心理狀態或影響其犯案，又指其有自大妄想症，經常妄想自己「很叻」可考入頂級學府，案發時相信解放軍進行細菌實驗，會影響其中醫研究才會犯案。法官質疑被告於2021年曾獲英國倫敦大學錄取，辯方稱該課程屬遙距課程。

官指被告帖文內容有機會造成傷害

法官判刑時引述政府化驗師的報告指，涉案帖文未有提及製作硝酸甘油的脫敏及使用方法，所以事實上並不可行。惟硝酸甘油極不穩定，沒有提供脫敏方式有機會造成嚴重破壞及人命傷亡。即若有人根據帖文行事，他未必能如預期炸毀目標，反而有機會在途中炸傷製作者或運送者，甚至波及附近無辜的市民。另若硝酸甘油以玻璃樽、金屬容器盛載，一旦爆炸可波及5至10米的範圍，有機會造成致死傷亡。

網上煽動具潛在風險

法官續指，被告通過互聯網以高登煽動他人，資訊能很快地得到廣泛傳播，非高登會員亦能瀏覽涉案帖文，帖文截至2017年11月雖只有60個評論，但僅瀏覽而沒評論者可能更多。另雖然帖文提及的份量僅可製作8至14克炸藥，但其煽惑效果分布在不同地方，讀者可以倍數增長製作炸藥，潛在後果嚴重。

其心理問題未影響其思維

法官最後指，被告的目標是解放軍軍營，此屬加重刑責的因素。而心理報告顯示被告有「心理自我澎漲」，惟法官認為被告「自大」的範疇是針對中醫、中史、中化等範疇，且被告曾獲倫敦大學遙距課程錄取，可見其心理問題不影響其應試能力。法官認為被告犯案時深思熟慮、有邏輯、意識，故不會因而下調量刑。法庭終以5年為量刑起點，考慮到辯方同意大量案情、案件檢控有延誤、被告無案底，酌情減刑，判其囚4年半。

案件編號：DCCC 584/2021