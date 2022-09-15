無業男在TG轉發煽動言論　官稱似自言自語感染力低　判囚4個月

無業男涉嫌在 Telegram 群組中，發布弄髒國徽的相片，又稱本港所有社會騷亂、公共健康問題（COVID 19）等，都是中央造成等言論，警方作出拘捕時在其住所發現對講機。無業漢今（15日）在西九龍法院認罪，其代表律師指被告患有精神病，其發表言亦多為轉載，屬「人send佢又send」，並只轉載至一個無人睇的頻道。主任裁判官羅德泉指，言論內容涉及暴力、武力、貶低等，有機會令原已平靜的社會氣氛死灰復燃，但指發放模式似「自言自語」，回應者少及感染力亦低，就煽動罪判被告入獄4個月，另管有對講機則罰款2000港元。



被告陳永霖(53歲)，承認作出一項或多項具煽動意圖的作為，及無牌管有無線電通訊器具兩罪，指他於 2020年7月20日至 6 月10日，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Telegram 發布及持續展示陳述、相片和海報；及6月26日在太古城漢宮閣某單位，管有兩部無線電對講機。餘下涉管有三把軍刀的管有攻擊性武器罪則獲撤銷。

被告陳穎霖在西九龍法院承認煽惑罪，被判囚4月。(資料圖片)

頻道只有516個帳戶使用者

案情指，警方發現被告在Telegram 擁有一個名為「MashiMaro」的帳號，並於2017年7月23日開設公開頻道「HK's upcoming War of Independence」。被告於2022年6月26日被捕，當時有516個其他帳戶使用者加入此頻道。2020年7月20日至其被捕當天，共有23則煽動帖文發布並持續展示於涉案頻道，包括發佈弄污和弄髒國徽的相片；稱本港所有社會騷亂、公共健康問題（COVID 19）和甚至其他的國際問題（戰爭等）都是由中央所造成。

內容涉武裝革命

此外，他在頻道中又稱警察和港鐵與黑社會合作；發表「光復香港 時代革命」的陳述；煽惑「香港獨立」和建立一個香港獨立國；参與暴力事件、武装革命；接受軍事訓練和備存用以對抗當局的裝備；慫恿他人參與非法或未經批准集結。被告於2022年6月26日被捕。

只把言論轉發至無人睇的頻道

辯方求情指，被告在內地出生，後來港讀書，2000年確診精神問題，如今靠領取傷殘津貼過活，與82歲的母親相依為命。涉案頻道為一個不活躍的群組，當中所有帖文均為轉發並未有配文，屬「人send 佢又send番去一個無人睇嘅group」。被告另自言在還押期間已有深切反省，經過與懲教人員相處後，明白對2020年事件的認識太片面與偏激。

官指被告相當堅持

羅官判刑指，縱使涉案帖文不多，但延續時間不算短，更是在不同時間分段發佈，可見被告相當堅持。當時的社會氣氛雖平靜，但不少人內心並未平復，有潛在相當可能的危機，有機會引致死灰復燃，且涉案帖文更是涉發暴力、武力、貶低等。但羅官考慮到帖文發放模式似「自言自語」，全為轉發，非被告原創內容，回應者少及感染力低，終就煽動罪判被告囚4個月，另管有對講機則罰款2000港元。

案件編號：WKCC 2179/ 2022