疫情︱上周確診多4700宗　死亡人數按周減34%　新增留醫病人增20%

本港疫情持續，昨日（13日）確診數字破6,000宗，創9月中旬以來單日新高。比對上周（11月7日至11月13日）與之前一周（10月31日至11月6日）確診數字、死亡人數等疫情數據，上周疫情略差，全周多4,756宗個案，上升14%至38,509宗。新變種病毒呈上升趨勢，其中本地XBB個案更升逾一倍。



上周有56名患者不治，較之前一周少34%；7日平均死亡率也由0.25%降至0.15%。不過上周新增留醫病人總數升20%，但新增危重病人總數則少7%。



輸入個案按周增8%

上周確診個案共有38,509宗個案，較之前一周的33,753宗，增加4,756宗個案，與再對上一周（10月24日至10月30日）的38,34宗相若。輸入個案方面，上周的輸入個案為3,213宗，按周增8%,7日平均輸入個案佔整體個案比率為8.43%，稍微下降0.4個百分點。

變種病毒亞系本地個案呈上升趨勢

變種病毒方面，截至上周日（6日）零時零分，本港累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系輸入個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

上周變種病毒數字則出現上升趨勢，截至本周日（13日），在輸入個案方面，XBB個案增9宗、BQ.1.1個案增加3宗；本地個案方面，XBB個案增一倍至24宗，XBD個案多6宗，BQ.1.1個案多12宗，更有一宗新變異病毒BF.7流入香港。至於其他變異病毒數字則維持不變。

上周留醫病人總數介乎1,900人至突破2,000人，平均1,995人，按周增3%；而上周新增留醫病人共有1,683人，按周增20%。兩周的單日新增危殆個案及嚴重個案水平相約，大多為個位數字，僅偶爾達到10人。至於上周新增留醫人數對比留醫病人總數的7日平均數為12.01%，按周上升1.68個百分點。

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死亡個案方面，上周共名56名病人離世，比對上一周的85人少29人或34%，7日平均死亡人數為8人。