疫情︱新增5951宗確診　13人死　三名女童染新變異病毒株

本港今日（15日）新增5,951宗確診，較昨日微降1%，但依然貼近6000宗的水平。輸入個案連續兩日維持在500宗水平，佔整體個案8.74%。本地個案發現9宗XBB及4宗BQ.1.1亞系個案，當中包括三名女童。



另外，本港留院人數有上升趨勢，今日新增留醫人數突破300，為九月中的新高，而今日亦多13人死。



今日疫情概要：



-增5,951宗確診，較昨日微降1%

-輸入個案520宗，佔整體個案8.74%；相比同日13,651名機場入境人數，比率則為3.81%，七日平均比率是3.59%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率為至0.175%，累計死亡人數為10,549人。

-今日新增留醫人數為316，為九月中的新高

-本地個案發現9宗XBB及4宗BQ.1.1亞系個案，當中包括三名女童

衞生署今日公布新增5,951宗確診個案，重新跌至5000宗的水平，但仍然貼近6000宗的大關。當中輸入個案為520宗，佔整體個案8.74%，比昨日下降0.51個百分點。新增輸入個案當中，306宗涉及機場檢測樣本、136宗涉及第一至三日樣本，餘下78宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日入境人數為13,651人，故確診比率為3.81%，繼續傍迴在4%內。七日平均確診人數為475人，平均比率為3.59%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月6日至12日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約86.4%（七天移動平均比例）。

截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現多7宗變種病毒株，分別為4宗XBB、1宗BF.7及2宗BQ.1.1亞系個案，累計發現221宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案方面，亦發現多13宗變種病毒株，分別為9宗XBB及4宗BQ.1.1亞系個案，本地XBB新增的亞系個案，為7女2男，年齡介乎6歲至60歲，當中包括兩名女童，分別是6歲及8歲，居於沙田區、西貢區、油尖旺區、中西區、荃灣區、南區、黃大仙區及北區。三人沒有接種疫苗，一人已接種一劑疫苗，一人已接種二劑疫苗，四人已接種三劑疫苗。

至於，本地BQ.1.1新增的亞系個案，全為女性，年齡介乎6歲至74歲，居於東區、中西區及西貢區，一人沒有接種疫苗，兩人已接種三劑疫苗，一人已接種四劑疫苗。本港累計發現33宗XBB、15宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及35宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有2194名確診病人留醫治療，當中有316名新增確診病人，留醫的病人中，190名病人正接受氧氣治療，另有13名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報3名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有40名危殆及45名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。另外，過去一日新呈報13名確診病人在公立醫院離世，分別為10男3 女，年齡介乎54 至93 歲，有3 位來自院舍。打針方面，8人打3針、1人打2針、1 人打了1針，而3人沒有打針資料。

學校呈報方面，今日新增1,281宗新呈報個案，包括1,058名學生及213名教職員，共涉683間學校。另有22間學校有一班別需要停課7日，另外，路德會呂祥光中學及佛教中華康山學校涉及三個班別要停課，而筲箕灣官立中學、萬鈞伯裘書院、聖公會林護紀念中學及德聯誼總會李金小學各有兩個班別要停課。

▼11月10日 疫情記者會▼



院舍方面，今日有10間院舍有呈報個案，涉及9間安老院舍及1間殘疾人士院舍，當中有10名院友確診及2名員工確診，47名院友及6名員工要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 崇明護老之家

2. 明愛富亨苑

3. 嗇色園主辦可善護理安老院

4.富嘉護老院有限公司

5. 明愛盈水閣

6. 順景護理中心

7. 善頤（萬基）護老院

8. 紫雲間沁怡護養院

9. 華門居護理院舍



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1.扶康會柔莊之家

