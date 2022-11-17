疫情下心臟科輪候再延長　醫療機構推社區篩查計劃助基層防患未然

公立醫院自2020年起，因應疫情暫停非緊急手術服務，心臟專科門診新症的輪候時間長達一年以上，有心臟問題的病人或許無法及時就醫，錯過治療的黃金時間。有醫療機構有意在公私營醫療之間扮演中間角色，兩年前已推出暖心價的「通波仔」手術予有需要的病人，並推出社區篩查計劃，有見疫情持續，該機構計劃在2023年將社區篩查計劃升級，一年進行6次社區篩查，預計約700人受惠。



醫療劵無法完全減輕基層長者負擔

今年72歲的譚女士，在公屋居住，曾有過家族病史，母親因心臟病去世。自身亦經常有心臟不適、容易氣喘和疲勞等問題，但因以往經歷過在公立醫院輪候時間過長，又無法負擔得起私營機構的醫療費用，遲遲沒有到醫院進行檢查。

問到為何沒有使用政府醫療劵減輕部分醫療負擔，譚女士坦言日常需要用到醫療劵的情況有很多，如看牙科、中醫等，當中需要支付的費用並不少，根本沒能剩下多少額度能支付心臟檢查的開支。正好在今年遇上一個名為「暖心行動」的計劃在她家附近開設社區中心，便參與了社區篩查計劃。經專科診斷後發現她患有尖瓣逆流、高膽固醇等疾病，現時經中心轉介到公立醫院專科門診排期，但輪候時間仍需等到2024年。

「暖心行動」為減輕病人及公營機構壓力

在本港致命疾病中，心臟病排行第三位。根據香港亞洲心臟中心統計自疫情起，每年因心臟病的死亡人數明顯上升，2021年死亡人數為6595人，較疫情前增加約500人。

香港亞洲心臟中心自2020年2月聯同嘉諾撒醫院發起「暖心行動」，為有需要的病人提供更快捷，暖心價的「通波仔」手術，希望能縮短疫情下病人輪候公立醫院的時間，計劃目前共逾2,000位患者受患。同年11月服務正式恆常化，展開第二階段，推出免費社區篩查計劃，包括心臟超聲波、心臟電腦掃描，找出隱形患者，提供康復支援。

社區篩查計劃明年增至6次 找出心臟病隱形患者

有見疫情持續，今年5月更拓展檢查覆蓋範圍，推出涵蓋心臟、腦血管預防中風檢查計劃，務求讓各階層市民均可受惠，盡早獲得醫治。預計第三階段於2023年將社區篩查計劃升級，一年進行６次社區篩查，預料到時約700人受惠。

公院輪候時間過長 小病拖成大病

香港亞洲心臟中心心血管科主任暨心臟專科曾子欣醫生認為，現時公立醫院的輪侯時間過長，心臟病患者容易小病拖成大病，「原本只要食藥就解決到嘅問題，變到要做手術先解決到。」

他希望有關計劃能給予市民多個選擇，同時減輕公營醫療和病人的負擔他。他以行車隧道作比喻，「公立醫院似紅遂，價錢便宜，但因服務人士眾多，輪候時間需時；私院則如西遂，價錢較貴，但輪候時間較快，而我哋嘅『暖心行動』則如東遂。」他認為「暖心行動」介乎於兩者之間，比公立醫院輪候時間快，價錢卻比私立醫院便宜。

社協呼籲加強公私營合作走入社區

香港社區組織協會社區總幹事連瑋翹認為，「暖心行動」是一個很好的嘗試，以公私營合作的方式走入社區，直接為有需要病人提供轉介服務，有助於紓緩公營醫療壓力，但若果要根治香港的醫療問題，應要從兩大問題著手。

他指出，第一是人口老化問題。香港長者人數每年增加五、六萬人，一名長者有機會身兼多種疾病，「一個長者同時睇緊七科、八科專科都並唔罕見，而當一個病人唔喺睇緊一個醫生，而係睇緊六、七個醫生嘅時候，醫療需求其實喺非常之大。」

第二，是長者對預防疾病和健康意識貧乏。連瑋翹表示，在推行長者預防疾病時遇上很多問題，「因為基層長者大多嘅健康素養較低，進行檢查嘅動機亦相對低。另外，因社區預防風氣唔盛行，長者有時未必有病，但係想預早檢查，都搵唔到有相應服務。」他認為，加強公私營協作是較可行的方式推行基層長者醫療預防等措施，能有助於整個醫療制度的持續性。

香港亞洲心臟中心呼籲社區各界與他們一同關注心臟病患，承諾未來服務將會繼續拓展，希望將來可以提供到更多與心臟疾病相關的手術以「暖心價」給有需要的病患。