梁熙動議減專科輪候時間　管浩鳴冀改善環境留人：醫護唔淨係睇錢

立法會大會今午（26日）討論由民建聯議員梁熙提出，有關「縮短公立醫院專科門診輪候時間」的議員議案。議案促請當局積極善用私營醫療資源以分流和照顧公立醫院的專科病人，包括擴大公私營醫療協作計劃至更多專科疾病，多名議員表示支持議案。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局以普通科公私營協作計劃作為基礎，引入共同醫治模式，讓病情穩定的專科病人在社區接受私營基礎醫療服務，以騰出名額照顧新症病人，由2021年底在內科、骨科及精神科試行，至今年9月有超過1,000名病人參與，當局會檢討計劃，再考慮是否擴展至其他專科。



梁熙稱，公立醫院專科門診等候時間數以年計，除兒科外，其他專科輪候中位數介乎40至74個星期，建議政府為穩定新增病人的輪候時間中位數制訂目標，並承諾為輪候時間封頂。他亦建議擴大公私營協作範圍至眼科、耳鼻喉科、精神科和糖尿科，並訂立更清晰和透明的套餐式收費，讓病人有預算。

選委界管浩鳴表示，專科門診輪候時間長，源於人手不足，但認為政府不應只以薪金留人，「醫護人員唔會淨係向錢睇」，更重要的是解決工作環境惡劣、工時長的問題，亦要讓醫護人員有滿足感，才可挽留人才。

黎棟國指，有市民到訪康健中心後，見到有健身儀器，以為是新開的健身中心。（資料圖片/余俊亮攝）

黎棟國：地區康健中心拍烏蠅

新民黨黎棟國說，上屆政府提出的地區康健中心宣傳不足，市民不清楚中心服務，出現「拍烏蠅」的情況，甚至有市民到訪康健中心後，只見到有健身儀器，以為是新開的健身中心，建議日後成立關愛隊後，多推廣地區康健中心的服務。

新思維狄志遠批評，本港專科輪候時間不合格，斥醫療制度倒退，又提到早在立法局年代已多次討論醫療融資，至今雖然政府推出自願醫保，但吸引力不大，使用者不多，慢性病者更無法受惠，建議政府進一步啟動全民退休保障，讓市民有合理醫療保障制度。